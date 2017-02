Immobilien Messe Wegweiser (c) www.fabshoot.me

STADTBEKANNT verlost 3 x 2 Karten für die WIENER IMMOBILIEN MESSE 2017!

Die WIENER IMMOBILIEN MESSE ist DER Marktplatz für Privatimmobilien und bietet am Wochenende vom 11. und 12. März 2017 einen umfassenden Überblick der aktuellen Privatimmobilienangebote in unserer Region. Egal ob ihr eure Immobilie veräußern wollt oder auf der Suche nach der Traumimmobilie seid, bei diesem Event findet ihr alle Informationen kompakt an einem Ort! Mehr als 100 renommierte Unternehmen präsentieren aktuelle Objekte sowie in Planung befindliche Projekte. Eingebettet in den Immobilienevent sind zwei Bühnen, auf denen Experten kostenfrei wertvolle Tipps geben.

Sobald ihr eure Traumimmobilie oder den perfekten Makler für eure Anliegen im Congress Center der Messe Wien gefunden habt, spaziert ihr weiter zur WOHNEN & INTERIEUR und taucht in inspirierende Wohnwelten ein!

Teilnahmeschluss ist der 5. März 2017!

