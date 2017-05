Wien per Boot

Donaukanal Schiffe (c) stadtbekannt.at

Schiffsausflüge aller Art

Wien ist nah am Wasser gebaut: wer die Hauptstadt einmal aus einer anderen Perspektive sehen will, muss nur an den Donaukanal.

Wien liegt ja bekanntlich an der Donau – aber dass man Wien auch gut auf Wasserwegen erkunden kann, ist weniger weit verbreitet. Vor allem der Donaukanal ist ein Tipp für Bootstouren: wer denkt, dass die Schiffe hier nur zum Feiern und zum Baden da sind, der hat sich getäuscht: Zahlreiche Anlegestellen entlang des Kanals bieten Schiffsausflüge aller Art.

Twin City Liner

Die beiden am engsten zusammen liegenden Hauptstädte Europas verbindet der Twin City Liner: mehrmals täglich verkehrt das kleine Boot zwischen der Wiener Anlegestelle am Schwedenplatz und der Altstadt von Bratislava. Nur knapp über eine Stunde dauert die Fahrt, und Bratislava ist mindestens einen Tagesausflug wert! Ein besonderer Geheimtipp ist außerdem der „Super-Dienstag“, an dem Senioren, Studenten und Präsenzdiener eine 50%ige Ermäßigung erhalten!

Twin City Liner

Franz-Josefs-Kai 2 (Abgang Marienbrücke)

1010 Wien

Donaudampfschifffahrtsgesellschaft

Das längste Wort der Welt: die DDSG bietet mehrere verschiedene Sightseeing-Touren auf dem Donaukanal und auf der Donau an. Wien vom Wasser aus erleben, die vorbeiziehenden Sehenswürdigkeiten mal aus einer anderen Perspektive sehen (es gibt Tour A ‚das grüne Wien‘ und Tour B ‚das moderne Wien‘) und dabei vielleicht noch an Board kulinarisch verwöhnt werden? Besonders was Themenfahrten betrifft ist man bei der DDSG sehr aktiv. Tagesausflüge in die Wachau inklusive Jause an Bord oder Liederabende mit Wien-Sightseeing – so eine Tour bietet sich auch als Geschenk vorzüglich an. Wer gleich länger unterwegs sein will: bis ans Schwarze Meer bringt einen die DDSG!

DDSG

3 Anlegestellen in Wien

Marina Wien

Reichsbrücke

Schwedenplatz

Gelbes Bootstaxi

Mit dem gelben Wassertaxi wird der Donaukanal zur Straße – das kleine Boot verbindet die drei Anlegestellen Schwedenplatz, Hundertwasserhaus und Nussdorf und ist also ideal für all jene, die etwa zum Heurigen nach Nussdorf nicht mit dem Auto fahren wollen – oder nicht zurück fahren können. Bis zu 8 Personen haben in dem Taxi Platz und wie beim regulären Taxi gilt: Anruf genügt!

Wiener Wassertaxi

Donaukanal, Höhe Salztorbrücke

1010 Wien

Tel.: 0664 201 70 96

Spezielle Touren

Das Nationalparkboot fährt von der Anlegestelle Salztorbrücke in der Innenstadt aus in den warmen Monaten (Mai bis Oktober) täglich mitten in den grünen Dschungel Wiens, in die Lobau, ein Teil des Nationalparks Donau-Auen. Unterschiedlichste Touren werden auch mit Kanus oder Schlaubooten angeboten und dauern dann oft mehrere Stunden. Ein perfekter Familienausflug ins Grüne also!

Nationalparkboot von der City in die Lobau

täglich, Dauer 4,5 Stunden

Anlegestelle am Donaukanal bei der Salztorbrücke

Ausflüge in Wien

Die Erkundung Wiens per Boot ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die Stadt besser kennenzulernen. Am einfachsten kommt ihr mit unseren Stadtspaziergängen in den Grätzeln auf eure Kosten, aber auch größere Touren – zum Beispiel in die Weinberge – zahlen sich aus!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 9.5.2017 Theatertipp: Regained Paradise Lost »