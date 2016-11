Endlich: Noch mehr leiwande Grafiken und Diagramme über die beste Stadt der Welt! Jaja, Wien ist ja bekanntlich anders – und ziemlich leiwand! Leiwander sind nur noch unsere Grafiken, die sich um die berühmt-berüchtigte Wiener Freundlichkeit (besonders in der Früh), die absolut zuverlässigen Öffis, das immer perfekte Wetter und die unfassbar günstigen Mieten drehen. Für Wiener, Wienliebhaber und Wien-Touristen!

Die Ideen zu den Grafiken stammen von den Mitarbeitern der Komischen Künste, für die grafische Umsetzung hat Lena Kothgasser (koco.at) gesorgt.

Zur Ausstellung gibt es natürlich auch einen wunderschönen Katalog.

Wien in UR leiwanden Grafiken

02.11.2016 – 04.12.2016

Mo – So 11:00 – 18:00 Uhr

Eintritt frei!

Komische Künste – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / Q21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Club der Komischen Künste

Museumsplatz 1, 1070 Wien, +43 1 8902753

Öffnungszeiten

Auch an Feiertagen geöffnet! (Am 24.12. bis 14 Uhr)