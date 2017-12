Wie sagt man richtig?

Schnackseln wie ein echter Wiener - Tattoo (c) STADTBEKANNT Patricia Fontanesi

Wörter und Redewendungen rund um die schönste Nebensache der Welt

Kaum eine Sprache ist so vielseitig wie das Wienerische, wenn es darum geht, intime Aktivitäten zwischen zwei Menschen sowie die dabei involvierten Körperteile zu umschreiben.

Beidl, m.: Penis; abgeleitet vom „Beitel“, einem stemmeisenähnlichen Tischlerwerkzeug. Das Wort ist auch als Beschimpfung gebräuchlich.

bempern: „hämmern“, „klopfen“; unter Geräuschbegleitung Sex haben

Bixn, Buxn, f.: „Büchse“, Vagina

bokn: „aufbocken“; wie ein Ziegenbock bespringen

bomasln: fast vergessenes Wort für langweiligen, spießigen Sex (Bomasl bzw. Pomeisl war früher einmal der Klischee-Name für den bürgerlichen Spießer)

Brunzbuschn, m.: derb für Intimbehaarung, „Pinkel-Busch“

bumsn: „bumsen“ – hierbei darf der Lärm nicht fehlen

ditschkerln: aus dem Tschechischen, abgeleitet von dem Wort für „Degenspitze“ – gemeint ist hier natürlich die Verwendung einer ganz anderen Spitze

Duttln, Mz.: weibliche Brüste; unterschieden werden weiters Eiaspeisduttln, die flach wie eine Eierspeise aussehen oder falsche Schmähduttln.

Duttlzipf, m.: Brustwarze, Nippel

Eia, Mz.: Hoden

Fut, f. (Mz. Futna): derb für Vagina; auch als Schimpfwort gebräuchlich

Gigaritschn, f.: altes Wort für Vagina

Gogerln, Mz.: Hoden

G’spusi, n.: Affaire, Kurzzeit-Geliebte/r

in de Kistn hupfm: miteinander ins Bett gehen

Moikarei, f.: „Molkerei“, praller weiblicher Busen

nogln: „nageln“, eher wilder Geschlechtsverkehr mit Geräuschentwicklung

Nudl, f.: „Nudel“, Penis

pudern: derbe Bezeichnung für „Geschlechtsverkehr haben“; abgeleitet von „buttern“, einer alten bäuerlichen Technik der Buttererzeugung aus Rahm per Stössel, die von Geräusch und Rhythmus her an Beischlaf erinnert

remmln: von „Rammler“ (männlicher Hase) – ähnlich geschwind wie beim Nagetier-Sex geht es hierbei wohl zu

Ruam, f.: „Rübe“, Penis

schnackseln: liebevolle Bezeichnung, bei diesem Sex kann schon einmal das Bett schnackeln (scheppern und wackeln)

schuastern: „schustern“, hierbei handelt es sich um intensiven, aber etwas gehudelten (übereilten) Geschlechtsverkehr nach dem Motto „schnell gewinnt“

Schwanzkistl, n: Vagina

Spatzi, n.: kindliches Kosewort für das beste Stück beim Mann

Tschuri, m.: Sperma; berühmt geworden durch Georg Danzers Wienerlied-Klassiker „Ballade vom verlorenen Tschurifetzn“

vegln: „vögeln“ – ein Standardwort

wamperln: von Wampe (dicker Bauch); Geschlechtsverkehr mit aneinander reibenden Bäuchen praktizieren

wixn: masturbieren

