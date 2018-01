Wesco Brotkasten Grandy

Wesco Brotdose Grandy (c) Wesco

Retro-Klassiker für die Küche

Wesco stellt seit über 150 Jahren Gebrauchs-Accessoires für die Küche her. Mit dem Brotkasten Grandy wird den 40er Jahren Tribut gezollt. Ihr könnt jetzt ein Exemplar davon gewinnen!

Marke des Jahrhunderts

Wesco, eine Marke die weltweit bekannt ist und ein Schriftzug der meistens auf Utensilien für die Küche, das Bad oder den Wohnbereich zu finden ist. Schon im Jahr 1867 wurde das Familienunternehmen mit Hauptsitz im Sauerland gegründet und bis heute werden Klassiker wie der Mülleimer Pushboy oder der Retro-Klassiker Grandy produziert. Aus diesem Grund findet man das Familienunternehmen sogar in der Neuauflage des Buches „Marken des Jahrhunderts“.

Grandy

Die Brotdose Grandy ist im Stil der 40er Jahre gebaut und der Name ist dem Englischen „grandma“ nachempfunden. Retro auf voller Linie also! Das Stück ist so kultig, dass es sogar im Shop des Museum of Modern Art in New York verkauft wird. Neben dem Kultwert ist die Brotdose aber auch praktisch. Sie ist aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet, mit Lüftungslöchern ausgestattet und mit einem Metallgriff und -scharnieren versehen. Ihr könnt ein Exemplar der Reihe im Mandel-Farbton gewinnen! Dazu einfach unten Name und Adresse ausfüllen und schon seid ihr dabei.

Teilnahmeschluss ist der 25. Februar 2018!

