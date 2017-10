Villon Weinverkostung (c) Villon

Historischer Keller und österreichische Weine

Der Weinkeller Villon in der Habsburgergasse ist Erlebnisgastronomie in seiner feinsten Form. Hier lustwandelt man durch den 4-stöckigen Keller und dazu genießt man österreichische Weinbesonderheiten. Ihr könnte eine Kellerführung inklusive Weinverkostung im Villon gewinnen!

Villon

16m tief und 500-600 Jahre alt. Der 4-stöckige Keller in der Habsburgergasse hat eine lange Geschichte auf dem Buckel, die täglich anschaulich erlebt werden kann. Jeder Gast bekommt beim Betreten des Kellers einen Audioguide mit dem er den Shop, die Bar und den History Keller hier besuchen kann. In verschiedensten Sprachen gibt es generelle Informationen zu Wein in Wien, zu den einzelnen Sorten oder aber auch zu dem ganz bestimmten Wein den man kosten möchte. Anhand des Enomatic Wine Tasting Systems ist jeder Wein frisch und kann von den Gästen selbständig verkostet werden. Ganz unten erwartet euch außerdem ein kleines „Museum“ wo die Geschichte des Kellers verdeutlicht wird.

Weinverkostungen

Immer freitags (16:00 Uhr) und samstags (17:00 Uhr) finden geführte Weinverkostungen mit dem Chef höchstpersönlich statt. Dort bekommt man noch tiefere Einblicke in die Welt des Weins – und das gleich in zweierlei Hinsicht: Das unterste Stockwerk ist nämlich nur in Begleitung des Personals geöffnet und wird speziell für die Weinverkostungen verwendet. Inhaltlich bekommt man bei einer Kellerführung außerdem alles vermittelt, was man über den Keller, die Weinproduktion und das Wiener Wasser wissen möchte. Spannend und doch lustig! Ihr könnt 1 Weinverkostung im Wert von 46,- Euro gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 12. November 2017!

Weinverkostung im Villon Gewinnt eine geführte Weinverkostung im Villon im Wert von 46,- Euro! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Villon Habsburgergasse 4

1010 Wien

www.villon.at

Habsburgergasse 41010 Wien Mo-Sa 15:00 – 22:30 Uhr Weinverkostungen

Fr 16:00 Uhr

Sa 17:00 Uhr

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 11.10.17 Verival Frühstückspackage »