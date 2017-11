Weinbar9 Lokal (c) STADTBEKANNT Pitzer

Weinbar im 9. Bezirk

Der Besitzer des Ristorante Scala in der Servitengasse hat sich seinen Traum erfüllt und das Nachbarlokal übernommen. Mit der Weinbar9 ist dort seit 2015 nun eines der besten Weinlokale der Stadt. Der Meinung ist übrigens auch das Falstaff-Magazin, das die Bar mit zwei Gläsern ausgezeichnet hat.

Reiche Auswahl

Wein ist Igors größte Leidenschaft. Auf zahlreichen Messen und Kursen hat er sich ein umfangreiches Wissen über den weißen und roten Edelsaft angeeignet. Außerdem vertritt er eines der größten Weinbaugebiete aus Kroatien in Österreich. Bei der Auslese ist er immer vor Ort und kennt sich deshalb auch mit den Arbeitsschritten vor der Abfüllung bestens aus.

Spezialweine aus der Heimat

Es überrascht also nicht, dass die besonderen Spezialitäten des Hauses seltene Tropfen aus Igors Heimat Kroatien sind. Einige davon gibt es in Österreich an keinem anderen Ort! Die Auswahl der etwa 150 angebotenen Weine besteht aber auch aus österreichischen, italienischen, spanischen, argentinischen und chilenischen Tränken.

Für den kleinen und den großen Hunger

Ein besonderes Highlight ist der Gastgarten, der mitten in der Servitengasse eine kleine Ruheoase darstellt. Von 18:00 bis 2:00 Uhr kann in der eleganten Atmosphäre der Weinbar9 verkostet, geschlürft und genossen werden. Für den kleinen Hunger stehen Speisen wie Antipasti oder Panini auf der Karte – für den großen geht man einfach in das angrenzende Ristorante Scala, das Igor bereits seit 1999 führt.

STADTBEKANNT meint

In der Weinbar9 befindet man sich in einem der exquisitesten Lokale der Stadt, das weiß auch das Falstaff-Magazin. In dem großen Angebot der etwa 150 Weine stechen vor allem österreichische und kroatische Edeltropfen hervor. Der Betreiber Igor weiß als erfolgreicher Gastronom genau Bescheid und gilt als Fachmann in Sachen Wein. Mitten im 9. Bezirk ist man innerhalb und auch außerhalb des Lokals im wunderschönen Schanigarten bestens aufgehoben.

STADTBEKANNT Jakob Pitzer

Weinbar9 Servitengasse 4

1090 Wien

http://www.weinbar9.at/

Servitengasse 41090 Wien Di – Mi 18:00 – 24:00 Uhr

Do – Sa 18:00 – 2:00 Uhr

