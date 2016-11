Weihnachtsgeschenke Guide

Loretta Cosima Koffer (c) STADTBEKANNT

Weihnachten 2016

Was schenkt ihr heuer zu Weihnachten? Jahr für Jahr wieder nicht so leicht. Wir haben viele schöne Shops parat, wo ihr bestimmt für jeden etwas findet!

Eine Tasche für die Schwester, ein Schmuckstück für die Mama und ein Bettdecken-Set für den Bruder und seine Freundin. Der Papa kriegt was Süßes und fertig ist das Geschenkemeer unterm Weihnachtsbaum. Lasst euch inspirieren von unseren Weihnachtsshopping-Tipps!

Taschen

Ja, Taschen – ein Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken. Man muss nämlich schon sagen, die Tasche ist äußerst universell verschenkbar. Als Rucksack für den Mann, als Laptop-Tasche für den frisch gebackenen Studenten, als Furla-Stück für die Frau mit Stil oder als Koffer für den Reiselustigen. Ihr seht – Tasche ist nicht gleich Tasche und Taschen kann man wirklich für jeden kaufen. In folgenden Läden haben wir letztens schöne Stücke gefunden:

Weidner Lederwaren

Landstraßer Hauptstraße 27

1030 Wien

Eva Blut

Kühfußgasse 2

1010 Wien

QWSTION

Zieglergasse 38

1070 Wien

SUMDAY Vienna

Zieglergasse 68/2

1070 Wien

Papierkram

Schon als wir noch in der Volksschule waren, haben wir schon für unsere Mütter etwas gebastelt oder gefalten. Papier ist ein super Material um kleine Nettigkeiten zu gestalten. Man kann sowohl etwas teurere Dinge finden (ein selbst gebundenes Buch zum Beispiel) als auch Kleinigkeiten für die Nachbarn entdecken. Grußkarten, Poster oder dergleichen lassen sich genauso vielseitig weitergeben wie Taschen. Unsere Lieblings-Papier-Spezialisten:

Paperbird

Löwengasse 17

1030 Wien

Loretta Cosima

Garnisongasse 7

1090 Wien

sous-bois

Neustiftgasse 31

1070 Wien

Schmuck

Beim Schmuck wirds schon ein bisschen schwieriger. Erstens gibt man da meist gar nicht so wenig Geld aus und zweitens werden damit eher Frauen beschenkt. Beim Schmuck kann man vor allem sehr viel richtig machen und noch viel mehr falsch machen! Fragt also schon vorher nach der richtigen Ringgröße – oder schenkt einfach lieber eine Kette. Die zahlreichen Schmuckläden in Wien haben wirklich viel zu bieten!

iXT

Hernalser Hauptstraße 164

1170 Wien

Barbara Zuna-Kratky

Schottenfeldgasse 73/4

A-1070 Wien

Wohnen

Ein Freund ist in die neue Wohnung eingezogen? Ihr findet, es hat schon immer ein schönes Kissen am Sofa gefehlt? Oder ihr schenkt einfach gerne Vasen und Dekogegenstände? Na, dann ist Wohndesign wohl das richtige Genre für euch. Das gute an dieser Art von Geschenk ist die große Spanne. Von ganz klein und billig bis ganz groß und teuer ist wirklich alles dabei.

Tschechisches Wohndesign

Zieglergasse 65

1070 Wien

bedandroom

Davidgasse 87-89, Stiege 2/16

1100 Wien

Süßes

Zu guter Letzt. Die zuckerhaltigen Genüsse, die jeden glücklich machen. Etwas Süßes zu schenken empfiehlt sich vor allem dann, wenn die Beziehung zum Beschenkten nicht ganz so eng ist oder man einfach nicht so genau weiß, was der Beschenkte gerne mag. Denn Schokolade und Süßes mag ja wohl schließlich jeder! Deswegen schaut einfach mal in den Schokoläden Wiens vorbei oder kauft in einer kleinen Wiener Manufaktur ein:

NOBNOBs

Neubaugasse 80

1070 Wien

