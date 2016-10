Weihnachten im Vienna Marriott Hotel

Parkring Restaurant (c) Vienna Marriott Hotel

Die Festtage im Vienna Marriott Hotel

Weihnachten dauert hier den ganzen Dezember lang. Aber besonders am 24., 25. und 26.12.2016 wird es im Vienna Marriott Hotel festlich, weihnachtlich.

Weihnachtsgala-Buffet

Am Heiligen Abend, also am 24.12.2016 ab 18:00 Uhr wird das Parkring Restaurant und der Festsaal im Vienna Marriott Hotel zum absoluten Weihnachts-Highlight. Bei dem umfangreichen Gala-Buffet stehen für 83,- Euro pro Person zum Beispiel Bretonische Austern mit Rotweinschalotten und Pumpernickel am Programm. Oder auch eine Langustencremesuppe mit Sesam-Blätterteiggebäck, Gegrillte Medaillons vom Seeteufel und Alpenlachs auf Champagner-Limetten-Sauce, Ketakaviar und rotem Ingwerreis und zum Schluss die Dessertvariation “Santa Claus”. Klingt alles sehr spannend? Ist es bestimmt auch!

Weihnachtsbuffet im Garten Café

Reimt sich nicht nur, ist auch ein ziemlich leistbares Highlight. Um 59,- Euro pro Person kann man das Weihnachtsbuffet im Garten Café des Vienna Marriott Hotel schon genießen. Auch hier sieht die Speisekarte ähnlich vielfältig und exquisit aus. Los geht’s am 24.12.2016 ab 18:00 Uhr und reservieren könnt ihr am besten unter +43(0)1 515 18 6800.

Weihnachts-Gospelbrunch

An den Tagen nach Heilig Abend, also am 25. und 26.12.2016 ist Weihnachten noch lange nicht vorbei. Da wird bei dem Weihnachts-Gospel Brunch noch einmal Geschenke ausgepackt. Geschenke in Form von einem herrlichen Brunch-Buffet im Festsaal und dazu die Unterhaltung der “Favorhythm Gospel Singers”. Das Ganze kostet dann 77,- Euro pro Person. Frohe Weihnachten!

Weihnachten schon vor Weihnachten

Schon vor den weihnachtlichen Dinner- und Brunch-Terminen könnt ihr im Vienna Marriott Hotel die Weihnachtsstimmung genießen. Immer Mittwoch bis Samstag ab 19:00 Uhr besteht die Möglichkeit um 53,- Euro pro Person ein Candle Light Dinner zu genießen. An ausgewählten Terminen im Dezember gibt es zusätzlich auch noch den Legendary Brunch beziehungsweise den Saturday Shopping Brunch. Ihr habt also reichlich Gelegenheit die Auswahl im Vienna Marriott Hotel auszunutzen!

