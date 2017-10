Weihnachten im Kindermuseum (c) SKB

Wer das Kindermuseum im Schloss Schönbrunn zwischen 18. November und 26. Dezember 2017 besucht, der wird es in weihnachtlicher Stimmung vorfinden. Die Führungen und Themen sind ganz der Vorweihnachtszeit angepasst und die Kinder können mit dem Schlossgeist Poldi Schönbrunn erkunden.

Mit Schlossgeist Poldi das Schloss Schönbrunn erleben

Führungen durch das Schloss Schönbrunn sind seit geraumer Zeit nicht mehr nur für Erwachsene (und Touristen) spannend, sondern speziell für Kinder ein Highlight. Das Kindermuseum, das sich auf der rechten Seite des Schlosses befindet bietet regelmäßig kindergerechte Führungen, Bastelstunden und Themenveranstaltungen an, bei denen das Schloss und die habsburgische Geschichte für Kinder erlebbar gemacht wird. Führende Rolle spielt dabei der gute Schlossgeist Poldi, der aus dem Nähkästchen von Maria Theresia und Sisi und Franzl plaudert.

Vorweihnachtliche Bastelwerkstatt

In der Vorweihnachtszeit stehen für die Kinder spezielle Programmpunkte am Plan. Unkompliziert funktioniert dabei die Bastelwerkstatt, die natürlich vom Schlossgeist Poldi geleitet wird. Hier haben Kinder (ab 5 Jahren) die Möglichkeit Geschenke für ihre Familie zu basteln. Es ist kein Eintritt ins Museum erforderlich, man braucht keine Reservierung – wichtig ist nur, dass die getragene Kleidung auch schmutzig werden darf und immer auch ein Erwachsener dabei sein muss. Das Basteln ist zwischen 18. November und 24. Dezember täglich möglich und pro Werkstück bezahlt man 5,10 Euro!

Handpuppenführung und Nikolausbesuch

Zwei bestimmte Termine sollte man sich außerdem jetzt schon im Kalender markieren. Wer am 6. Dezember das Kindermuseum besucht, der wird auch vom Nikolaus reichlich beschenkt werden. Des Weiteren gibt es am 24. Dezember eine Führung die für Kinder ab 4 Jahren geeignet ist und sich für einen weihnachtlichen Familienausflug sehr gut anbietet. Schlossgeist Poldi erzählt in einer 30 Minütigen Handpuppenführung vom Weihnachtsfest der kaiserlichen Familien.

STADTBEKANNT meint

Eine Empfehlung für Familien, die die Weihnachtszeit für ihre Kinder nutzen wollen. Von 18. November bis Weihnachten wird das Kindermuseum im Schloss Schönbrunn mit weihnachtlicher Stimmung umhüllt und die Führungen passen zur Vorweihnachtszeit. Besonders die Bastelwerkstatt mit dem Schlossgeist Poldi ist ein heißer Tipp für Kinder – aber auch für Eltern – schließlich werden hier womöglich eure Weihnachtsgeschenke gebastelt! 🙂

Kindermuseum "Schloss Schönbrunn erleben" Kindermuseum "Schloss Schönbrunn erleben", Schloßallee

1130 Wien

www.kaiserkinder.at

Kindermuseum "Schloss Schönbrunn erleben", Schloßallee1130 Wien 18. November 2017 – 7. Jänner 2018

10:00 – 17:00 Uhr (Kassaschluss um 16:00 Uhr) Eintritt

Kinder (3-18): 6,70 Euro

Erwachsene: 8,80 Euro

