Weihnachten im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Imperiales Christmas Dinner

Weihnachten. Die Zeit um zur Ruhe zu kommen. Um mit den Liebsten beisammen zu sein. Und um einmal so richtig fein Essen zu gehen. Im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel gibt es zu Weihnachten ganz besondere Dinner- und Brunch-Angebote. Damit man sich und seine Liebsten zu Weihnachten einmal richtig verwöhnen lassen kann.

Zur Weihnachtszeit wird es im Restaurant Borromäus eine Carving bzw. Live Cooking Station geben. Vor dem Gast werden hierbei die Speisen live zubereitet, frisch aufgeschnitten und serviert: am 24.12. Hochrippe vom heimischen Ochsen mit Sauce Hollandaise und grüner Pfeffersauce sowie am 25.12. Medaillons von der Lammhüfte mit Schwammerlsauce.

Galabuffet zu Weihnachten

Am 24. Dezember 2016 von 18:00 – 22:30 Uhr wird im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel pompös aufgetischt. Um 49,- Euro pro Person kann man sich am reichhaltigen Buffet im Restaurant Borromäus bedienen. Lasst euch schonmal einen Vorgeschmack machen: hausgemachter Dill-Lachs, gedämpfte Riesengarnelen in Pesto und Vitello Tonnato mit Kapernbeeren. Und das war nur die Vorspeise! Weiter geht es mit verschiedensten Salaten, Suppen und natürlich den Hauptgerichten: Lachs im Blätterteig mit Blattspinat, gebratene Ente an Apfelrotkraut, gebackener Weihnachtskarpfen und und und. Als Nachspeise dann noch Kuchen und Bratapfelcrème – das kann man sich schmecken lassen!

5-Gang Galamenü

Für alle, die sich am 24. Dezember lieber bedienen lassen, empfehlen wir einen Besuch im Restaurant Arsenal. Hier wird mindestens genauso schmackhaft aufgetischt, nur eben in Form eines Galamenüs, das euch direkt an den Tisch gebracht wird. Auf dem Programm stehen verschiedenste Fischspezialitäten, Wild und Entenbrust. Zwischen 18:00 und 22:30 Uhr werden die zahlreichen Köstlichkeiten um 52,- Euro pro Person serviert. Den Tisch reserviert ihr am besten unter +43 (0)1 711 75 8218 oder an der Rezeption im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel.

Christtag ist Brunch-Tag

Weil Weihnachten sowieso nicht nach einem Abend vorbei ist und doch viele zuerst zu Hause feiern wollen und dann am nächsten Tag die Festlichkeiten aus dem Wohnzimmer ins Restaurant verlegen wollen, bietet das Restaurant Arsenal auch am 25. Dezember noch Programm. Zwischen 11:00 und 15:00 Uhr heißt es Christtags-Bruch und um 49,- Euro pro Person kann man sich den Magen vollschlagen und bekommt sogar noch einen Welcome Drink dazu. Ein Auszug aus der Buffet-Karte: geräuchertes Forellenfilet mit Oberskren, scharfer Käferbohnensalat, Tiroler Schinkenspeck mit Zuckermelone, Medaillons von der Lammhüfte mit Schwammerlsauce und cremige Polenta und dann noch Scheiterhaufen mit Schneehaube.

Sponsored



Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel Ungargasse 60

1030 Wien Ungargasse 601030 Wien

Weitere Artikel

« Senhor Vinho Silvester im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel »