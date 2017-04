Webtipp: Saleduck.at

Screenshot Saleduck.com

Onlineshopping als Erlebnis

Jeder von uns hat schon mal im Internet eingekauft. Aber wer weiß schon, wo man gerade das beste Schnäppchen bekommt? Am liebsten würde man jemanden fragen können. Dafür gibt es jetzt Saleduck.at!

Schnäppchenjäger

Das Prinzip ist einfach. Auf Saleduck.at findet man aktuelle Rabattaktionen, Gutscheincodes und Shoppingtipps für verschiedenste Onlineshops. Die Angebote sind übersichtlich gegliedert in Themenbereiche, aber auch nach Lieferländern oder speziellen Artikeln kann gesucht werden. Der wichtigste Filter ist jedoch die persönliche Empfehlung. Auf Saleduck.at verbinden sich neue Angebote mit den Empfehlungen der Community, denn hier kann jeder abstimmen, welche Rabatte gerade gut sind.

Die Community weiß es am besten

Damit man Saleduck.at nutzen kann, muss man nicht unbedingt Mitglied werden. Aber um sich aktiv in der Community einzubringen und alle Aktionen nutzen zu können – dafür zahlt es sich aus. Durch einfache Upvotes oder Downvotes werden Gutschein-Aktionen geliked und bewertet. Aber auch unterschiedlichste Blogartikel und Aktionen von Saleduck halten die Community immer auf Trab. Wichtig sind natürlich eine große Anzahl an Gewinnspielen. (Gerade jetzt gibt es wieder eine Frühlingsaktion, bei der ihr Gutscheine von Hofer Reisen, Amazon oder Zalando im Wert von über 100,- Euro gewinnen könnt!)

Virtuelle Gemeinschaft

Der Fokus von Saleduck.at liegt also nicht nur auf Gutscheinen und Rabatten, sondern auf den gemeinsamen Austausch und die Community. Onlineshopper sollen sich vernetzen können und sich gegenseitig inspirieren. Wer etwas Gutes findet, kann den Tipp weitergeben oder sich eben von einem anderen Shopper auf Ideen bringen lassen. Viele Aktionen sind außerdem als Mitmach-Gewinnspiele aufgebaut, sodass man aktiv an der Community teilnimmt.

Aktionen und Gutscheine

Trotzdem will man natürlich auch finanziell profitieren und auch die Rabatte haben es in sich. Dort mal -60% auf Fotoprodukte, hier ein Gutschein für 10,- Euro und beim nächsten Onlineshop spart ihr euch die Versandkosten. Die Art der Angebote ist sehr vielfältig! Es funktioniert ganz einfach: Ihr könnt in eurer Kategorie das beste Angebot aussuchen, dann den Gutschein anzeigen lassen und den Gutscheincode kopieren. Und schon steht eurem Shopping nichts mehr im Wege. Viel Spaß mit Saleduck.at!

Sponsored

