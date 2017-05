Villa Aurora am Wilhelminenberg

Villa-Aurora-Eingang

Geschmackvolle Küche in romantischem Ambiente

Auf dem Weg zum Schloß Wilhelminenberg hinauf kommt man auf etwa halbem Weg an einer offensichtlich uralten rostigen gusseisernen Pforte vorbei, dahinter kann man durch Wildwuchs und Geäst eine verträumte alte Villa erkennen – die Villa Aurora. Familienglück nach dem Wienerwald-Spaziergang, romantisches Date im Wintergarten oder einfach nur gutbürgerlich essen gehen?

Fin de Siècle

Das früher (und früher heißt hier: zu Kaisers Zeiten) als „Gasthaus Predigtstuhl“ bekannte Restaurant bietet ein einmaliges Ambiente: im Sommer der wunderschöne riesige Garten mit unglaublicher Aussicht, Gartenhaus und Pavillons, im Winter der romantische Wintergarten/Veranda mit Blick auf die verschneite Flur sowie der restauranteigene Eislaufplatz – dabei ist ja der wahre Blickfang die Villa selbst: Fin de Siècle mit Patina, marode Bausubstanz die mit viel Lack und Liebe zusammengehalten wird – doch kalt und zugig wird es in der Villa Aurora nie, eingeheizt wird nämlich noch stilecht und standesgemäß mit schmiedeeisernen Öfen – genauso wie hauptsächlich mit Kerzen beleuchtet wird.

Satt sehen und satt essen

Ein Blick in die Speisekarte – man will sich ja nicht nur satt sehen, sondern auch essen – überzeugt ebenso: wie erwartet gibt es hier Spezialitäten aus Ungarn-Österreich, aber alles raffinierter als anderswo und mit viel Liebe: Cordon Bleu in allen (wirklich allen) Variationen (mit verschiedensten Füllungen, Cornflakes-Panier, als Rolle…), Gansl, eigentlich alles was sich frittieren lässt – wie in der guten alten Zeit eben. Natürlich gibt es auch verschiedenste wienerische und europäische Vorspeisen, vegetarische Gerichte, Salate und Desserts, der Fokus liegt aber ganz auf dem Schnitzel. Die Venezianischen Schnitzelplätzchen etwa – ein Gedicht. Die Preise sind angemessen, aber etwas teurer als im Wirtshaus nebenan – dafür sind die Speisen aber auch alles andere als alltäglich und die Aussicht allein schon seinen Preis wert.

STADTBEKANNT meint

Uriges Wirtshaus mit Charme und Flair, genau richtig für den Wochenend-Ausflug mit der Familie oder der Freundin. Im Sommer wie im Winter, die Villa Aurora ist etwas Besonderes.

Ambiente – einmalig! Service – freundlich & schnell, wenn der Ansturm nicht zu groß ist. Qualität – gutbürgerlich Preis – mittel bis teuer Nichtraucher / Raucher – beides

STADTBEKANNT

Villa Aurora Wilhelminenstraße 237

1160 Wien

+43 1 4893333 Wilhelminenstraße 2371160 Wien+43 1 4893333

