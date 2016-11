Vietnamesische Restaurants in Wien

Pho 33 Nudel-Gericht (c) STADTBEKANNT

Wiens beste Vietnamesen

Ob Pho oder Sommerrolle, als Vorspeise oder als Hauptgang, zum Bestellen oder zum fein Dinieren. Die Vietnamesen in Wien halten sich mit ihrem Angebot nicht zurück und erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass es so viele von ihnen gibt! Wir zeigen euch unsere Highlights der vietnamesischen Küche!

Pho 33

Einst kochte die vietnamesische Köchin Thi Thuy Wiener Hausmannskost im Marienhof im Achten. Mit ihrem eigenen Lokal kehrte sie aber auch zurück zu den eigenen Wurzeln und kocht nun für Besucher des Schubertviertels klassische vietnamesische Küche, allen voran Gerichte mit Pho. Ob klassisch in der Suppe oder in umgewandelter Form als Beilage für Gemüse, das Nationalgericht spielt hier eine Hauptrolle. In angenehmem Ambiente mit dezenter Musik, netter Einrichtung und angenehmer Stimmung kann hier in der Nussdofer Straße 33 zu Mittag oder zu Abends gegessen und der Alltag ein bisschen vergessen werden.

Nussdorfer Straße 33

1090 Wien

Chap In

Wer noch nicht weiß, was vietnamesisches Essen sein kann und wer All-you-can-eat verurteilt, der sollte sich schnell auf den Weg in die Apollogasse machen. Denn dort wird einem einerseits bewiesen, dass das So-viel-essen-wie-man-kann Konzept auch auf hochwertig umgesetzt werden kann und die vietnamesische Küche mit einzigartigen Geschmackserlebnissen und Kreativität beim Zubereiten aufwarten kann. Ein Besuch bei Chap In macht das Leben tatsächlich für ein paar Momente noch etwas besser. For a better life.

Apollogasse 20

1070 Wien

Sapa

Das Sapa ist ein langbewährter Klassiker, wenn es um vietnamesische Küche in Wien geht. Sehr zentral gelegen, teilt sich das SAPA die Räumlichkeiten mit der französischen Bäckerei tart’a tata. Das führt zu einer spannenden Fusion aus Eclair und Sommerrollen und sollte definitiv probiert werden. Was die Sommerrollen betrifft – bessere haben wir tatsächlich noch nicht gefunden!

Lindengasse 35

1070 Wien

Nguyen’s Pho House

Im Nguyen’s Pho House in der Lerchenfelder Straße versprechen klingende Namen wie „Banh Xeo“ oder „Ga Xa Ot“ den Genuss vietnamesischer Garnelen-Palatschinke und Zitronengrashuhn. Das Nationalgericht „Pho“ zu bestellen, ist sicher nie verkehrt: Die Reisbandnudelsuppe gibt mit Rind- oder Hühnerfleisch sowie in vegetarischer Form. Der Verzehr des Suppenklassikers im Ambiente heller, freundlicher Räume ergibt offenbar zufriedene Gäste!

Lerchenfelder Straße 46

1080 Wien

Tiger

Große Familienfeiern wird man im Tiger nicht abhalten können, dafür reicht der Platz in dem kleinen Lokal in der Burggasse leider nicht aus. Auf ein günstiges Mittags-Häppchen vorbeikommen kann man in dem vietnamesischen Restaurant aber allemal. Tiger funktioniert nach dem Prinzip: Kommen, Essen, Gehen. Langes Verweilen wird zwar nicht ungern gesehen, ist aber, bedingt durch die Geruchsbelästigung und den Platzmangel, nicht besonders spaßig. Das Essen schmeckt gut und ist teilweise auch ausgefallen, die Bedienung höflich und umsorgend.

Burggasse 20

1070 Wien

TATA Restaurant

Wer gerne traditionelle vietnamesische Küche schätzt, der wird um das TATA Restaurant nicht rumkommen – allein wegen der Pho! Nachdem die Inneneinrichtung im Sommer 2016 erneuert wurde, ist es auch optisch ein richtiger Hingucker geworden. Man kommt hier aber trotzdem immer noch wegen dem äußerst vorzüglichen (und schön angerichteten) Essen. Weswegen wir auch eine Bestellung jederzeit empfehlen können!

Seidengasse 23

1070 Wien

Bep Viet

Das Bep Viet in Wieden gehört bestimmt nicht zu den hübschesten Lokalen der Stadt, aber die netten Betreiber sind gastfreundlich und ihr Auftrag, mehr als nur hierzulande bekannte vietnamesischen Klassiker anzubieten, ist verlockend. Ob klassischer Pho, Sommerrollen, Curry-Ente, Papayasalat oder Froschschenkel, auch wenn die Auswahl riesig ist, was doch meist Skepis hervorruft, es schmeckt vorzüglich. Und dank der Fototapeten mit Reisekatalog-Bildern kommt definitiv Urlaubsstimmung auf.

Favoritenstraße 2

1040 Wien

Das sind natürlich noch lange nicht alle vietnamesischen Restaurants in Wien! Teil zwei unserer Vietnam in Vienna Ausgabe erwartet euch!

