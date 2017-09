Vietnamesische Restaurants in Wien – Teil 2

Chap In Spieße (c) STADTBEKANNT

Essen wie in Vietnam

Von Pho bis Sommerrolle bis hin zum neumodernen Take Away. Vietnam ist in Wien schon ziemlich gut verankert – das sieht man nicht zuletzt auch an den zahlreichen vietnamesischen Lokalen!

Le Viet

Im Le Viet legt man besonders großen Wert auf die Verwendung spezieller Gewürze, die für die vietnamesische Küche typisch sind. So kommt zum Beispiel Gegrilltes auf den Teller, das man sich dann selbst Rollen und mit Kräutern und frischem Gemüse garnieren kann. Mit am Programm stehen auch diverse Meeresfrüchte, Shrimps und natürlich Suppen!

Le Viet – Authentic Vietnamese Cuisine

Stubenbastei 12

1010 Wien

SAPA

Das SAPA ist ein langbewährter Klassiker, wenn es um vietnamesische Küche in Wien geht. Von abwechslungsreichem Fingerfood bis traditioneller Phó spielt man hier alle Stücke. Was die Sommerrollen betrifft – bessere haben wir tatsächlich noch nicht gefunden!

GASTHAUS SAPA

Lindengasse 35

1070 Wien

Hanoi

Giftgrüne Sessel und eine etwas kantinenhafte Einrichtung findet man im Hanoi in der Mariahilfer Straße vor – aber dafür ist das Angebot unüberschaubar groß und speziell für Vegetarier ist die Auswahl fast unschlagbar. Ein weiteres Highlight: die Mittagsgerichte werden auch am Wochenende angeboten (immer zwischen 11:00 und 15:00 Uhr) und kosten zwischen 5,90 und 7,90 Euro.

Hanoi

Mariahilfer Straße 168

1150 Wien

Tiger

Große Familienfeiern wird man im Tiger nicht abhalten können, dafür reicht der Platz in dem kleinen Lokal in der Burggasse leider nicht aus. Auf ein günstiges Mittags-Häppchen vorbeikommen kann man in dem vietnamesischen Restaurant aber allemal. Tiger funktioniert nach dem Prinzip: Kommen, Essen, Gehen. Langes Verweilen wird zwar nicht ungern gesehen, ist aber, bedingt durch die Geruchsbelästigung und den Platzmangel, nicht besonders spaßig. Das Essen schmeckt gut und ist teilweise auch ausgefallen, die Bedienung höflich und umsorgend.

Tiger

Burggasse 20

1070 Wien

Le Pho

Das Le Pho in der Gumpendorfer Straße ist in Grün gehalten und mit ist in Verbindung mit dem angenehmen Holzboden und der Theke ein angenehmes Restaurant für Asienliebhaber. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es hier den Pho Brunch, der jedoch nicht wie üblich in Buffet-Form stattfindet, sondern aus unterschiedlichsten Brunch-Menüs besteht aus denen man wählen kann.

Le Pho

Gumpendorferstraße 97

1060 Wien

Chap In

Wer noch nicht weiß, was vietnamesisches Essen sein kann und wer All-you-can-eat verurteilt, der sollte sich schnell auf den Weg in die Apollogasse machen. Denn dort wird einem einerseits bewiesen, dass das So-viel-essen-wie-man-kann Konzept auch auf hochwertig umgesetzt werden kann und die vietnamesische Küche mit einzigartigen Geschmackserlebnissen und Kreativität beim Zubereiten aufwarten kann. Ein Besuch bei Chap In macht das Leben tatsächlich für ein paar Momente noch etwas besser.

Chap In

Apollogasse 20

1070 Wien

Banh Mi

Kein Restaurant, sondern ein Take Away ist das Banh Mi in der XYXYXY. Dort wo früher das Foxy Frozen Yogurt zu finden war, werden jetzt die vietnamesischen Sandwich-Kreationen verkauft. Sie bestehen aus einem warmen Brot, gefüllt mit Rind- oder Schweinefleisch (auch Gemüse erhältlich) und frischem Gemüse, wie Gurken, Karotten oder Kohlrabi. Dazu noch scharfe Sauce und fertig ist das Fast Food aus Vietnam!

Banh Mi Vienna

Faulmanngasse 1

1010 Wien

Asien in Wien

Wir haben auch schon einen Teil 1 unseres Vietnam in Vienna Guides für euch. Und natürlich kann man in Wien auch vorzüglich Japanisch oder Chinesisch essen gehen. Sogar Japanische Take Aways findet man zur genüge. Oder doch lieber Thailand? Ihr sucht es euch aus!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wohin in Wien 1.9. – 7.9.2017 Heute in Wien: 2.9.17 »