VIENNALE-Tickets – Under The Shadow

VIENNALE-Tickets zu gewinnen

STADTBEKANNT verlost 2×2 Tickets für „Under The Shadow“ am 26.10.2016 um 23:00 Uhr im Gartenbaukino.

Zwischen 20. Oktober um 2. November ist Wien wieder einmal gefüllt von guten Filmen und neuer Kinokunst. Schon zum 54. Mal findet das Internationale Filmfestival in zahlreichen Kinos in ganz Wien statt. Filme, Diskussionen und Vorträge – bei der VIENNALE geht es nicht nur in den Kinosälen heiß her!

Ihr habt die Möglichkeit 2×2 Tickets für den Film „Under The Shadow“ zu gewinnen, der am 26. 10. um 23:00 Uhr im Gartenbaukino gezeigt wird.

Darum geht’s:

Shideh, eine junge Frau, der aus politischen Gründen das Studium untersagt wird, lebt allein mit ihrer kleinen Tochter in einem Hochhaus am Rande Teherans. Als die ersten irakischen Raketenangriffe auf die Stadt einsetzen, häufen sich in Shidehs Wohnung unerklärliche und beängstigende Erscheinungen. Seltsame Wesen haben sich in den Zimmern, Gängen und Stiegenhäusern eingenistet, die, wie es scheint, nach Shidehs Tochter trachten. UNDER THE SHADOW ist eine hochintelligente und äußerst spannende Horror-Allegorie der privaten und politischen Verhältnisse im Iran der Mullahs und Kriegshetzer.

Die Tickets können ab 1 Stunde bis 30 Minuten vor der Vorstellung abgeholt werden (ACHTUNG: Falls die Tickets nicht 30 Minuten vorher abgeholt wurden, werden sie zum Verkauf freigegeben – also pünktlich sein!)

Teilnahmeschluss ist der 23. Oktober 2016!

