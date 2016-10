© Clara Altenburg

Schon bald findet die 54. Viennale statt und wir verlosen schon im Vorfeld einen kleinen Goodiebag für euch!

Programm

Das Festival findet heuer von 20. Oktober bis 2. November statt. Es werden insgesamt etwa 300 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in 14 Tagen gezeigt. Schon alleine der Eröffnungsfilm, der am 20. Oktober im Gartenbaukino gezeigt wird, lässt neugierig werden. Casey Affleck und Michelle Williams in Manchester by the Sea sieht aus wie etwas, was man gesehen haben will. Aber auch die restliche Auswahl an Filmen ist (wie von der Viennale gewohnt) sehr gut!

Gewinnspiel

Ihr habt die Chance, eine Viennaletasche inklusive aktuellem Katalog und einem Lanyard zu gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 19. Oktober 2016!

Vorverkauf und Tickets

Wer es jetzt schon nicht mehr erwarten kann, muss trotzdem noch geduldig sein: Ab dem 11. Oktober 2016 könnt ihr euch das genaue Programm und die Pocketguides zur Viennale 2016 besorgen. Am 15. Oktober um 10:00 Uhr startet dann endlich der Vorverkauf. Das geht entweder an den Vorverkaufsstellen (Im Metro Kinokulturhaus, im Stadtkino, am Schottentor und im Gartenbaukino) oder aber auch per Telefon unter 0800 664 016 (zwischen 10:00 und 20:00 Uhr) oder über den Webshop auf www.viennale.at.

Viennale Package Gewinnt 1 Goodiebag der Viennale (Tasche, Katalog & Lanyard) Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

