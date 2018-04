Wiener Museen und Sehenswürdigkeiten

Stadtbekannt verlost zwei Vienna Pässe für zwei Tage im Wert von 178,- Euro.

Freier Zutritt zu über 60 Top-Sehenswürdigkeiten

Freier Eintritt zu über 60 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie freie Fahrt auf allen Hop On Hop Off Bussen, und das alles mit einem Ticket – das ist der Vienna PASS in Kürze.

Zu den Attraktionen, die mit dem Vienna Pass besichtigt werden können, zählen alle touristischen Highlights der Kaiserstadt wie das Schloß Schönbrunn, die Hofburg, das Belvedere, das Riesenrad, das Kunsthistorische Museum und die Albertina.

Aber selbst eingefleischte Wien-Kenner werden noch den einen oder anderen Geheimtipp wie die Pathologisch-anatomische Sammlung im Wiener Narrenturm, das Esperantomuseum oder die Remise entdecken.

Ausflugsziele rund um Wien

Das Angebot des Vienna Pass endet auch nicht an der Stadtgrenze, sondern schließt einige spannende historische und kulturelle Plätze im Wiener Umland mit ein: Schloss Hof im Marchfeld etwa, das von Prinz Eugen als barockes Jagdschloss erbaut und später von Kaiserin Maria Theresia erworben und für Familienbesuche ausgebaut wurde. Oder die Römerstadt Carnuntum, in dem ein Viertel der ehemaligen Römerstadt am Originalstandort wieder aufgebaut wurde. Auch zu den Sehenswürdigkeiten außerhalb Wiens gibt es unkomplizierte Verbindungen mit den Hop on Hop off Bussen.

Passvarianten und Preise

Den Vienna Pass gibt es für 1 (59,- Euro) 2 (89,- Euro), 3 (119,- Euro) oder 6 (154,- Euro) aufeinanderfolgende Kalendertage. Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahre zahlen die Hälfte.

Alle Infos zum Vienna PASS gibt es auf www.viennapass.com.

Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2018!

Vienna PASS – in dieser Karte steckt ganz Wien! Stadtbekannt verlost zwei Vienna Pässe für zwei Tage im Wert von 178,- Euro. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 30.4.2018