Vienna Marriott Hotel – Weihnachtsgala

STADTBEKANNT verlost ein Weihnachtsgala-Buffet für 2 Personen im Vienna Marriott Hotel im Wert von 166,- Euro exklusive Getränke.

Am Heiligen Abend, also am 24.12.2016 ab 18:00 Uhr wird das Parkring Restaurant und der Festsaal im Vienna Marriott Hotel zum absoluten Weihnachts-Highlight. Bei dem umfangreichen Gala-Buffet stehen für 83,- Euro pro Person zum Beispiel Bretonische Austern mit Rotweinschalotten und Pumpernickel am Programm. Oder auch eine Langustencremesuppe mit Sesam-Blätterteiggebäck, Gegrillte Medaillons vom Seeteufel und Alpenlachs auf Champagner-Limetten-Sauce, Ketakaviar und rotem Ingwerreis und zum Schluss die Dessertvariation “Santa Claus”. Klingt alles sehr spannend? Ist es bestimmt auch!

Vienna Marriott Hotel

Parkring 12A

1010 Wien

Weihnachtsgala-Buffet

24.12.2016 ab 18:00 Uhr

83,- Euro pro Person

Reservierungen & Info

+43 1 515 18 0

news.vienna@marriotthotels.com

Teilnahmeschluss ist der 19.11.2016.

Teilnahmeschluss ist der 19.11.2016.

Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen.

