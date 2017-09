Vienna City Card – Gewinnspiel

Wien (c) Wien Tourismus -Christian Stemper

Tourist für 1 Tag

Wer zwar in Wien wohnt, aber trotzdem Wien wie ein Tourist erkunden möchte, der hat jetzt seine Chance. STADTBEKANNT verlost 2×2 Vienna City Cards. Damit könnt ihr 24 Stunden lang die Stadt erkunden und mehr als 210 Vorteile nutzen!

Vienna City Card

Die Vienna City Card kombiniert Rabatte für fast alle Attraktionen in Wien und sorgt gleichzeitig für Mobilität – per Wiener Linien oder per Bus. Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Karten. Die rote Vienna City Card (VCC), ist für 24, 48 oder 72 Stunden gültig und beinhaltet das Ticket für die Wiener Linien. Die preisliche Staffelung ist hier 13,90 / 21,90 / 24,90 Euro. Weiters sind mehr als 210 Vorteile inkludiert. Die weiße VCC ist etwas teurer, dafür kann man hier mit dem Big Bus die Hop On-Hop Off Tour sowie einen geführten Stadtspaziergang nutzen. Beide Karten bieten dann zahlreiche Rabatte für das Wiener Kultur-, Tourismus- und Gastronomie Angebot. Besonders praktisch für Familien: Ein Kind fährt bis zum 15. Geburtstag sogar gratis mit!

www.viennacitycard.at

Infos

erhältlich in Hotels, den Tourist-Infos, der App, bei den Wiener Linien, Big Bus Vienna, in Reisebüros oder im Internet

Rote VCC mit Wiener Linien

Preise 24 h: 13,90 Euro, 48 h: 21,90 Euro, 72 h: 24,90 Euro

Weiße VCC mit Big Bus Vienna

Preise: 24 h: 28,– Euro, 48 h: 31,– Euro, 72 h: 35,- Euro

Verlost werden 1×2 ROTE VIENNA CITY CARDS und 1×2 WEISSE VIENNA CITY CARDS für je 24 Stunden. Wer gewinnen will, einfach hier mitspielen!

Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2017.

