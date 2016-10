VIECC Vienna Comic Con – Goodiebag

VIECC Vienna Comic Con (c) www.christian-husar.com

STADTBEKANNT verlost einen Goodiebag der VIECC Vienna Comic Con 2016.

Die VIECC Vienna Comic Con startet in eine neue Runde! Und zwar von 19. – 20. November in der Messe Wien. Erwarten könnt ihr Contests, Fantasy und viele weitere Highlights und zu gewinnen gibt es einen Goodiebag!

Erlebniswelt für Comic Fans

Die VIECC Vienna Comic Con übertrifft sich wieder einmal selbst in Sachen Angebot und Abwechslung. Vom Cosplay Contest, der in verschiedenen Kategorien abgehalten wird (bastelt schonmal fleißig an euren Kostümen!!) über Artist Alley, wo Künstler ihre Werke zeigen bis zu den Panels und den Stargästen. Die VIECC Vienna Comic Con wird ein Erlebnis werden – das ist sicher!

Für euch gibt es schon vorab einen Goodiebag zu gewinnen, in dem sich 3 Autogrammkarten, 1 Comic, 1 VIECC T-Shirt Größe M, 1 VIECC Superhelden-Cape, 1 Walking Dead Lanyard befinden.

Alles auf einen Blick

VIECC Vienna Comic Con

19. – 20. November 2016

Messe Wien

Samstag: 10:00 – 19:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 17:00 Uhr

Tickets

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2016!

