Verival Frühstückspackage (c) Verival

Ein perfekter Start in den Tag

Die Tiroler Biomanufaktur hat neben den herrlichen Frühstücksmüslis noch viel mehr zu bieten. Alles biologisch und von höchster Qualität – und das schmeckt man. Für euch gibt es jetzt ein Verival Frühstückspackage mit einer Auswahl an Porridges und Müslis zu gewinnen!

Verival Erfolgsgeschichte

Im Jahr 1984 lassen sich die Anfänge von Verival verorten. Damals startete Engelbert Perlinger mit der Produktion von Bio-Lebensmitteln in Itter in Tirol. Während er zu Beginn noch von Vielen belächelt wurde, stellte sich schnell heraus, dass seine Idee Anklang fand und die Produkte boomten. 2007 richtete sich Verival schließlich vermehrt auch europäischen Märkten entgegen und expandierte. 2008 folgte der neue Produktionsstandort in Langkampfen/Tirol und 2013 wurde die Produktion von Frühstücksprodukten forciert. Seither ist ein Verival Müsli wohl kaum aus den Regalen wegzudenken!

Bio-Qualität und mehr als Müsli

Das Verival-Qualitätsmanagement stüzt sich auf 3 konkrete Säulen: Die Biologische Landwirtschaft & Sortenvielfalt, die internen & externen Kontrollen im Vier-Augen-Prinzip und die Handwerkliche Herstellung durch qualifizierte Mitarbeiter. Diese Punkte werden eindrücklich im Video zum Unternehmen gezeigt. Neben den vielen Frühstücksmüslis, Porridge-Mischungen und Samenkombinationen gibt es im Verival-Sortiment aber auch noch viel mehr für die Küche. Im Online-Shop lässt es sich in Ruhe stöbern und dort findet man auch Produkte wie Gewürze oder Öle, aber auch Convenience Produkte wie Aufstriche oder Bratlinge. Auch kleine Snacks wie Reiswaffeln oder Nuss-Mischungen sind sehr beliebt. Wir waren jedenfalls überrascht wie vielseitig die Verival Produkte anwendbar sind!

Ihr könnt ein Sackerl mit allen möglichen Vertretern aus der Verival-Frühstücksfamilie gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 15. November 2017!

