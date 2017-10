Vegane Küche – Streuselkuchen

Streuselkuchen c STADTBEKANNT Noll

Streusel hin, Streusel her, über die Herkunft dieses köstlichen Blechkuchens ist man sich bis heute nicht einig.

Die schlesische Küche soll ihn erfunden haben: Aus alten Büchern geht hervor, dass sich die SchlesierInnen bereits im 18. Jahrhundert die Bäuche mit diesem schmackhaften Blechkuchen vollgeschlagen haben. Der heutige Bekanntheitsgrad des Streuselkuchens erstreckt sich bis in die USA, wo er auch „Shoofly Pie“ genannt wird.

Doch wie hat es dieser einfache Kuchen geschafft so bekannt zu werden?

Die Verbreitung des Streuselkuchens wird vor allem der damaligen Wanderbewegung zugeschrieben. Die Gesellen auf Wanderschaft hätten den Kuchen in Tücher eingeschlafen und ihn so als Verpflegung mit auf den Weg genommen. Schon damals wie heute ließ sich der einige Tage alte Kuchen noch wunderbar genießen.

Eines ist und bleibt nebst all den Ungereimtheiten über den Streuselkuchen sicher: Er darf auf keiner reich gedeckten Tafel fehlen!

Veganer Apfelstreuselkuchen

Zutaten für ein Blech à ca. 35cm x 30 cm

Apfelmasse

5 Äpfel

Saft einer Zitrone

1EL Rohrzucker

1TL Zimt

30g Butter

1 Handvoll Rosinen

Germteig

½ Würfel frischer Germ

ca. 180ml Sojamilch, je nach Mehl

60g Butter (Alsan)

300g Mehl

60g Zucker

1Pr Salz

Streusel

150g Butter (Alsan)

240g Mehl

80g Zucker

2TL Vanillezucker

Zubereitung

Den Germ in 100ml Sojamilch auflösen. Die Butter in einem Topf schmelzen und die restliche Sojamilch hinzufügen, handwarm abkühlen lassen.

Das Mehl, Zucker und Salz in eine große Schüssel geben, den Germ und die Sojabuttermilch hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten.

Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.

Unterdessen die Äpfel schälen, in kleine Würfel schneiden oder grob raffeln und in einen Topf geben. Mit dem Saft einer Zitrone beträufeln. Den Rohrzucker, Zimt und die Butter hinzufügen und aufkochen. Die Rosinen hinzufügen. Die Äpfel etwas andünsten, anschließend vom Herd ziehen und abkühlen lassen.

Nach einer Stunde den aufgegangenen Teig mit einem Nudelholz auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 30cm x 35cm groß ausrollen. Den Teig auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech geben und die Äpfel darauf verteilen.

Nun die Streusel zubereiten: Die Butter in kleine Stücke zerteilen und gemeinsam mit dem Mehl, Zucker und Vanillezucker zu einer krümeligen Masse verarbeiten. Das funktioniert am einfachsten, wenn man die Masse zwischen den Händen reibt bis Streusel entstehen.

Die Streusel auf den Äpfeln verteilen und bei 160°C Umluft ca. 35 Minuten backen.

Den Kuchen nach Belieben mit Staubzucker bestäuben.

Guten Appetit!

Eine Vielzahl an köstlichen Rezepten der Wiener Küche findest du im STADTBEKANNT Kochbuch Wiener Küche Vegan.

