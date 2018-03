Buch für veganen Lebensstil in Wien zu gewinnen

Tierfreunde aufgepasst: STADTBEKANNT verlost 3×1 Exemplar des Buches „Vegan in Wien“.

Vegan sein bedeutet mehr, als nur seine Ernährung umzustellen. Shoppen, putzen, ja sogar sich schminken – all das und mehr geht auch ohne dabei Tierprodukte zu verwenden. STADTBEKANNT zeigt Veganern in Wien, wo sie das Beste, Günstigste oder Passendste für sich finden. Aber keine Sorge: Natürlich kommen auch Tipps für vegane Rezepte und Empfehlungen der besten veganen Restaurants in diesem kleinen Taschenguide nicht zu kurz.

Vegan in Wien

Stadtbekannt.at

Holzbaum Verlag

9,99 Euro

Die Bücher liegen für die Gewinner zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereit!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 29. April 2018!

Vegan in Wien - Gewinnspiel Tierfreunde aufgepasst: STADTBEKANNT verlost 3x1 Exemplar des Buches „Vegan in Wien“. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

