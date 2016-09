Vegan in Wien (c) STADTBEKANNT

STADTBEKANNT verlost 3×1 Buch “Vegan in Wien”, erschienen im Holzbaum Verlag.

Vegan in Wien ist der praktische Begleiter für all jene, die Wert auf eine gesunde Ernährung, nachhaltiges Einkaufen und eine genussvolle Zukunft legen. Wir haben die besten Restaurants, Cafés und Shops für euch herausgesucht, um das vegane Leben und die Stadt Wien in Einklang zu bringen. Mit dem STADTBEKANNT- Guide “Vegan in Wien” bleibt nichts das wichtig ist im Verborgenen. Entdeckt mit uns gemeinsam die veganen Seiten Wiens.

Vegan in Wien

Holzbaum Verlag

9,99 Euro

Die Bücher werden zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereitliegen!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 31.10.2016!

