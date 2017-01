Valentinstags-Dinner im Lusthaus

Lusthaus Valentinstag

Romantisches Dinner im Lusthaus

STADTBEKANNT verlost ein romantisches Valentinstags-Dinner für 2 Personen im Lusthaus im Wert von 110,- Euro!

Im Restaurant Lusthaus im Wiener Prater wird die Liebe zum Valentinstag ganz groß geschrieben. Wer seinem Liebsten oder seiner Liebsten etwas Unvergessliches zum 14. Februar schenken will, der reserviert hier einen Tisch. Denn die Atmosphäre im Lusthaus ist kaum zu toppen und die Herzen werden nicht nur beim Anblick der servierten Köstlichkeiten plötzlich höher schlagen.

Ab 19:00 Uhr kann man sich für 55,- Euro pro Person am 14. Februar verwöhnen lassen. Und damit man auch ja einen Tisch bekommt, sollte der unter 01/728 95 65 oder per Mail an office@lusthaus-wien.at reserviert werden. Denn sonst verpasst man es am Ende noch das 5 Gänge-Überraschungsmenü, das speziell zum Valentinstag aufgetischt wird! Was drin ist – wird natürlich auch nicht von uns verraten!

5 Gänge, 5 Köstlichkeiten – an diesem Abend geht die Liebe nicht nur sprichwörtlich durch den Magen!

Also: Mitmachen und ein romantisches Dinner zu Zweit gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 8. Februar 2017!

