Valentinstag 2018

Romantische Ideen für den schönsten Tag zu zweit

Wie plant man den perfekten Valentinstag? Gar nicht so einfach, denn immerhin will man seinen Schatz ja vom Frühstück bis zum Dinner nach allen Regeln der Kunst verwöhnen! Doch keine Sorge: Mit den Tipps von STADTBEKANNT ist es kinderleicht den liebsten Menschen mit einem Tag voller Romantik und Genuss zu verzaubern und das Herz des oder der Angebeteten mit himmlischen Geschenken sogar noch höher schlagen zu lassen.

Das Frühstück

Ein gutes und ausgiebiges Frühstück gibt Kraft und sorgt für den idealen Start in einen ereignisreichen Valentinstag. Ihr könnt den Tag entweder gleich kulturell, mit einem Frühstück im Museum, starten, üppige, französische Köstlichkeiten aus dem romantischsten Land der Welt genießen oder es bei einem entspannten Brunch in gemütlicher Atmosphäre ganz ruhig angehen lassen.

Kultur-Frühstück Frühstücken im Museum

Wie Gott in Frankreich … Französisches Frühstück

Frühstücken im charmanten Ambiente Augustin, Café Jelinek, Café Florianihof, Himmelblau

Der Blumenstrauß

Wie sagt man die besonderen drei Worte am besten? Richtig – durch die Blume! Denn jede Liebesbekundung bekommt durch einen duftenden Strauß etwas ganz Besonderes. Hier erwarten euch besonders herrliche Blumen, Blüten und Sträuße:

Blumen sind nicht gleich Blumen Blumengeschäfte in Wien

Gestaltung aus Mariahilf …blumengestalten

Wir blühen auf! Donati

Das Geschenk

Wer findet, dass zum perfekten Valentinstag auch ein kleines Präsent gehört, dem können wir nur absolut recht geben! Feine Schmuckstücke machen Freude und sorgen dafür, dass man sich immer an diesen besonderen Tag erinnern wird. Wer es lieber süß mag, der greift zu Pralinen – denn zu Versuchungen in Vollmilch und Zartbitter sagt bestimmt niemand „Nein“ …

Schokoladenparadies My Chocolate, Schoko Company

Schmuckstücke iXT Design, Martina Hartinger, Barbara Zuna Kratky, Schmuckladen

Das Dinner

Was könnte ein schönerer Abschluss für einen traumhaften Tag sein, als ein Dinner zu zweit? Den Abend bei Kerzenlicht und Wein ausklingen lassen, ein Top-Menü genießen und das alles in stimmungsvoller Atmosphäre – klingt doch herrlich! Wir zeigen euch, in welchen Restaurants Romantik in der Luft liegt …

Romantisch Valentinstag im Lusthaus

Im Ersten Rathauskeller

Stilvoll The Guesthouse Vienna

Zum Träumen Vienna Marriott Hotel

Die Veranstaltung

Romantisch, rockig, kulturell: Für wen mit Dinner und Blumen noch lange nicht Schluss ist, für den haben wir noch ein paar Valentinstagsveranstaltungen parat. Eine Ausstellung über die Schönheitserfinderin Helena Rubin? Eine Beziehungskomödie mit Christian Spatzek? Oder sogar Last-Minute auf’s Helene Fischer Konzert 😉 ? Wer mag könnte den Anlass auch nutzen, um den erotischsten aller Tänze zu lernen… sucht euch einfach etwas aus! Und wenn ihr noch mehr Inspiration braucht: Unsere Rubrik „Heute in Wien“ ist auch immer topaktuell!

Kultur Jüdisches Museum Wien oder Komödie am Kai

Tanzkurs Tango-Creativo-Vienna

Tagestipps für Wien Heute in Wien

STADTBEKANNT wünscht euch einen herrlichen Valentinstag!

