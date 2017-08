Kleinod in der Josefstadt

Das Urban Stay Hotel Columbia in der Kochgasse 9 überzeugt mit Individualität, Gemütlichkeit und zehn unterschiedlichen Boutiquezimmern.

Zentrales Boutiquehotel

Es ist ein Hotel, das sowohl durch Lage als auch durch Charme besticht. Es befindet sich im kleinsten Wiener Bezirk und ist ca. 600 Meter hinter dem Rathaus gelegen. Somit hat man es auch nicht weit in das Stadtzentrum, was für Wien-Besucher nicht unwichtig ist. Die zehn Zimmer des Urban Stay Hotel Columbia befinden sich in einem Altbaugebäude und wurden im romantic vintage Style von dem Designer Werner Pramel eingerichtet. Die markanten Wandfarben mischen sich mit dem Bilderkonzept von der Künstlergruppe „HeroIne“, wo Helden der Geschichte zu Heldinnen werden.

Individuell und gemütlich

Jedes der zehn Zimmer ist individuell gestaltet und keines gleicht dem anderen. Mit viel Liebe zum Detail hat Werner Pramel die einzelnen Räume gestaltet, die zwischen 25 und 28 Quadratmetern groß sind. Neben dem Design, steht hier aber auch Individualität des Service im Vordergrund. Zwei Gastgeberinnen kümmern sich um die Anliegen der Gäste und sorgen für Wohnzimmer Atmosphäre. Es wird bewusst auf den Einsatz von Direktoren oder Managern verzichtet, sodass ein persönlicher Zugang zu den Gästen gewahrt bleibt.

Nachhaltigkeit

Ein weiteres Thema, das in diesem Hotel in den Fokus gerückt wird, ist die Nachhaltigkeit. Vom Frühstücksbuffet bis zum Kühlschrank im Zimmer wird darauf geachtet, dass möglichst wenig CO2 gespart wird. Eine Minibar auf dem Zimmer gibt es beispielsweise nicht – stattdessen einen allgemein zugänglichen Kühlschrank im Gangbereich, aus dem man sich nach dem fair pay Prinzip bedienen kann. Beim Frühstück wird auf Bio-Qualität geachtet und von regionalen Bauern bezogen. Top, sagen wir!

Frühstücken im Urban Stay

Wie schon erwähnt steht beim Frühstück Regionalität im Vordergrund. Das Buffet im Wiener Salon ist bespickt mit Wurst und Käse aus heimischen Betrieben, Brot und Gebäck von Bäckereien in der näheren Umgebung, hausgemachten Marmeladen, naturtrüben heimischen Apfel- und Birnensäfte, Eiern vom Bio-Bauern sowie selbstgebackenen Kuchen. Verzichtet wird dafür auch Bananen oder Orangensaft – Produkte, die einen langen Versandweg haben werden schlichtweg weggelassen. Auch auf Verpackung verzichtet man, so gut es geht.

STADTBEKANNT meint

Das Urban Stay Hotel Columbia in der Josefstadt ist die perfekte Unterkunft für hippe Wienbesucher, die auf Individualität stehen und doch auf die Umwelt achten wollen. Hier geht man persönlich miteinander um, bezieht Produkte aus der Region und achtet auf Bio-Qualität. Die individuellen Zimmer sind stylisch eingerichtet – eine Kombination aus Wiener Altbau Charme und jungem Design-Ambiente!

STADTBEKANNT

Urban Stay Hotel Columbia Kochgasse 9

1080 Wien

www.urban-stay.at Kochgasse 91080 Wien

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 2.8.17