Afterwork im dritten Bezirk

Am Dienstag ist Afterwork-Tag! Der Garten des Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel verwandelt sich bei Schönwetter in eine 2.000 Quadratmeter große Lounge-Area mit Couches, Drinks und Musik. Wir haben uns das auch angeschaut!

Eröffnung am 1. Mai

Ganz Wien feiert, wenn der 1. Mai daherkommt. Und im Urban City Garden erwartet euch eine große Eröffnungsfeier mit Musik, Drinks und chilliger Lounge Atmosphäre. Da steht der Afterwork-Saison ja nichts mehr im Wege! Ab 17:00 Uhr am Dienstag, den 1. Mai 2018 geht es los. Dann könnt ihr euch Liegestühle sichern, die Angebote der Foodtrucks probieren und die Sommersaison starten. Der Eintritt ist wie immer natürlich frei.

Garten, soweit das Auge reicht

Dass 2.000 Quadratmeter eine große Fläche ist, das kann man sich denken. Wie groß das tatsächlich ist, realisiert man aber erst, wenn man sich wirklich im riesigen Areal befindet. So weit das Auge reicht, breitet sich eine satte grüne Wiese vor einem aus. Aber nicht nur das. Dazwischen befinden sich zahlreiche Sitzmöglichkeiten und natürlich eine Bar, Streetfood-Trucks und was auf keinen Fall fehlen darf: ein DJ Pult.

Programmhighlights

Jeden ersten Dienstag im Monat gestaltet sich das Afterwork ein bisschen anders. Neue DJs, unterschiedlichste Streetfood-Anbieter und eine feine Auswahl an Getränken und Cocktails. Mit dabei waren unter anderem schon DJ Flo Real, Mia Legenstein und J’aime Julien. Kulinarische Highlights gab es zum Beispiel schon von Kimbo Dogs, Wrapstars, Daily Deli und Pastrami Baby. Man sieht also – da tut sich was – und man wird mit ausreichende Köstlichkeiten für einen langen Abend versorgt.

Der Reiter

Nicht zu übersehen beim Urban City Garden ist neben der gechillten Stimmung auch die große Reiter-Statue, die je nach Event immer ein bisschen anders dekoriert wird. Mal mit Hut, mal mit Schild – ein lustiger Kontrast zur doch imperial-anmutenden Skulptur.

Da muss ich hin!

Wer sich das jetzt denkt, für den sind folgende Infos wohl ganz praktisch: Der Urban City Garden findet jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in der Ungargasse 60 im dritten Bezirk statt. Auf Facebook kann man sich zum Programm und zu allen Events informieren und schon einmal auf den Geschmack kommen. Bei Schlechtwetter informiert euch am besten über die Facebook-Seite, ob die Veranstaltung ausfällt, aber immer wenn’s schön ist, ist der Urban City Garden der perfekte Ort, um den Tag ausklingen zu lassen!

Urban City Garden
Ungargasse 60
1030 Wien

1030 Wien

Ungargasse 601030 Wien Urban City Garden

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

ucgarden@mppg.at

