Unsere 11 liebsten Abendlokale

Das Leben ist anstrengend – Arbeit, Verpflichtungen und Termine halten uns laufend auf Trab. Erst am Abend haben wir unsere Ruhe und können den Feierabend genießen – idealerweise an einem Ort, wo es Speis, Trank und gemütliches Ambiente gibt. Wir von STADTBEKANNT möchten euch hier unsere persönlichen Favoriten zum Essen, Trinken und bis in die Nacht hinein hängen bleiben näher vorstellen …



Abendessen im Augustin

Lisa Z. von STADTBEKANNT

Abends das Augustin zu betreten heißt für mich in eine andere Welt einzutauchen. Das Flair, das Licht und die Polstermöbel blenden die Außenwelt für ein paar Stunden aus. Was zählt sind die Menschen, die einem gegenübersitzen, das gute Essen und die Katzen, die einen hin und wieder mit ihrer Anwesenheit beehren.

Restaurant Café Augustin

Märzstrasse 67

1150 Wien

Abendessen im Ansari

Ines von STADTBEKANNT

Die durchaus außergewöhnliche Karte mag ich sehr, gekocht wird schließlich georgisch-orientalisch, aber auch klassischere Gerichte gibt es. Ein so großer Fan bin ich vor allem aber wegen der Atmosphäre und Einrichtung. Das Ansari hat für mich einen sehr kosmopolitischen Touch – oft sehe ich mich im Lokal um und habe das Gefühl in einer anderen Stadt zu sein. Das Interior ist reduziert, dabei trotzdem sehr speziell mit Fokus auf äußerst gelungenem Design. Ein in vielerlei Hinsicht sehr tolles Lokal, wie ich finde.

Café Ansari

Praterstraße 15

1020 Wien

Abendessen im Schwarzen Raben

Anna von STADTBEKANNT

Als Ottakringerin, der öfters der Sinn nach kräftig-deftigem Essen und einem Krügerl Bier steht, statte ich dem Gasthaus zum Schwarzen Raben immer wieder gern einen Besuch ab. Die Argumente für das Pub-Beisl: Gemütliche Einrichtung, gemütliche Gäste, feines „Rabenbräu“-Bier und exzellente Burger in allen erdenklichen Variationen. Freitag Abend gibt es außerdem ein Pub-Quiz. Ein echter Geheimtipp mitten im Sechzehnten!

Schwarzer Rabe

Ottakringer Straße 180

1160 Wien

Abendessen im l’autentico und Cockails bei Mir

Christina von STADTBEKANNT

In einer Liste von Lieblingslokalen darf ein Italiener natürlich nicht fehlen und hierbei ist das l’autentico mein Favorit: die beste Pizza der Stadt, feine Pasta und ein himmlisches Tiramisu!

Eine ganz besondere Perle unter den Wiener Bars ist das Bei Mir in den Tiefen Ottakrings, wo man in wohligem Ambiente deliziöse Cocktails und Spriter genießen kann!

l’autentico

Grinzinger Allee 30

1190 Wien

Bei Mir

Speckbachergasse 47, Ecke Seeböckgasse

1160 Wien

Abendessen im Shanghai Tan

Dieter von STADTBEKANNT

Ich freue mich jedes Mal aufs Neue auf einen Abend im Shanghai Tan, denn das bedeutet, ich bekomme feine vietnamesische Spießchen zum Selberbasteln und viele verschiedene köstliche Dim Sum-Spezialitäten, mein absoluter Favorit: die Spinattasche mit Garnelen und Schweinefleisch. Ein weiterer Grund, der mich immer wieder hierher zurück bringt, ist allerdings das fabelhafte Ambiente: Überall hängen rote Lampions und Spiegel, die Einrichtung erinnert an eine verrucht-romantische Opiumhöhle des 19. Jahrhunderts. Seine Privatsphäre hat man in den abgetrennten Abteilen im Untergeschoss auch. Perfekt für ein Dinner zu zweit …

Shanghai Tan

Gumpendorfer Straße 9

1060 Wien

Abends im Anzengruber

Carl-Matteo von STADTBEKANNT

So ranzig das Innere auch herüberkommen mag, ich finde das Café Anzengruber toll. Eigentlich ist es ja auch kein echtes Café, sondern eher eine Promenadenmischung aus Beisl und heruntergekommenem Kaffeehaus, Billardtische inklusive. Meist gibt’s Schnitzl und Bier. Wenn man dann vom Wirt schön langsam rausgeschmissen wird, geht’s auf ins Schikaneder. Aber der Weg ist weit – weswegen wir zwecks zusätzlicher Energie meist noch einen Zwischenstopp im Figar einlegen. Prost!

Café Anzengruber

Schleifmühlgasse 19

1040 Wien

Abendessen im Finkh

Andreas von STADTBEKANNT

Wunderbar lockere, entspannte Atmosphäre zum wohlfühlen und dazu eine fantastische Karte, die neben den Klassikern (bestes Schnitzel in Town) wechselnde saisonale Gericht führt.

Restaurant Finkh

Esterhazygasse 12

1060 Wien

Schikaneder all the way!

Marga von STADTBEKANNT

Mein absolutes Abend-Highlight für eigentlich eh jeden Abend: das Schikaneder. Erstens schauts dort nicht so schnöselig schön aus, zweitens ist die Stimmung meistens irgendetwas zwischen „still in den melancholischen Abend trinken“, „heiße Diskussion über ein noch heißeres Thema“ und „tanzen bis man schwitzt“. Besonders cool finde ich den Platz in der Auslage, gleich vom Eingang links. Und ganz nebenbei: hier wird am Sonntag abend Tatort geschaut. (Da fällt mir ein: das Topkino kann eigentlich auch ziemlich viel!)

Schikaneder

Margaretenstraße 24

1040 Wien

Abends im Gasthaus Stern

Berta von STADTBEKANNT

Wer sich nach Simmering raustraut wird belohnt: Einerseits mit bodenständiger Atmosphäre, anderseits mit grandioser österreichischer Küche. Für Fans von Innereien ein Pflichtbesuch, aber auch alle anderen dürfen sich hinwagen.

Gasthaus Stern

Braunhubergasse 6

1110 Wien

Abendessen im Heurigen Muth

Lisa M. von STADTBEKANNT

Mein absolutes Highlight für den Abend ist der Heurige Muth in Döbling. Hier kann man den Abend gemütlich bei einem köstlichen Gläschen Heurigen ausklingen lassen und auch die Speisen sind jedes Mal ein wahrer Genuss. Täglich stehen neue Gerichte auf der Karte und in der warmen Stube – oder im Sommer im wunderschönen mit Weinreben überwachsenen Gastgarten – lässt es sich gut speisen!

Heuriger Muth

Probusgasse 10

1190 Wien

Abends in der Miranda Bar

Carla von STADTBEKANNT

In die Miranda Bar habe ich mich ein bisschen verliebt, weil sie einfach unglaublich schön ist und mit einer kleinen aber sehr feinen Cocktailauswahl lockt!

Miranda Bar

Esterhazygasse 12

1060 Wien

