Unnützes WienWissen – Gewinnspiel

STADTBEKANNT verlost 3×1 Exemplar des Buches Unnützes WienWissen

Wien, Wien, nur du allein … – so besingt das Wienerlied die charmante Donaumetropole. Die bewegte Geschichte, die lebendige Kultur und der legendäre Schmäh – über Wien gibt es endlos viel zu wissen.

STADTBEKANNT hat sich vollends dem schönen Wien verschrieben und widmet sich in dem Buch Unnützes WienWissen all jenen Informationen, die man nicht wissen muss, aber wissen möchte. In insgesamt acht Kapiteln fängt STADTBEKANNT die Seele Wiens ein und wird Wien-Kenner, Wien-Liebhaber und Wien-Interessierte überraschen, amüsieren und begeistern.

Unnützes WienWissen

Holzbaum Verlag

9,99 Euro

Die Bücher liegen im Club der Komischen Künste im MQ zur Abholung bereit.

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 2. Dezember 2016!

