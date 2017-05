UWW Veranstaltung (c) STADTBEKANNT

Die Challenge für alle Wien-, Hamburg- und Bremen-Kenner

Erratet das richtige Bier, beantwortet knifflige Quizfragen und holt euch eines der begehrten STADTBEKANNT Goodiepacks!

Am Freitag, dem 26. Mai 2017 ist es wieder soweit: STADTBEKANNT lädt ab 19:00 Uhr in den Club der Komischen Künste im MQ. Was euch erwartet? Eine Bier-Blindverkostung, bei der es gilt, den Gerstensaft dreier Städte zu erschmecken – und ein Quiz der Extraklasse, bei dem sich zeigen wird, wer Wien, Hamburg und Bremen wirklich gut von ihrer unnützen Seite kennt. Selbstverständlich können die jeweiligen unnützen Bücher auch käuflich erworben werden.

Wir freuen uns auf euer Kommen!



Unnützer Wettstreit der Weltstädte

26. Mai 2017

19:00 Uhr

Komischen Künste

Club der Komischen Künste Museumsplatz 1

1070 Wien

+43 1 8902753

www.komischekuenste.com Museumsplatz 11070 Wien+43 1 8902753

