Turnhalle Lokal (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Lokal im 15. Bezirk

An die Ringe, kreativ sein, vegetarisch essen, Bier trinken und los! Sportlich zu sein braucht man für die Turnhalle im 15. glücklicherweise nicht, nur hungrig und durstig!

Turnhalle hipsterfrei

Strecken, Beugen, Hüpfen, Kichern hieß es hier in der Herklotzgasse vor einigen Jahrzehnten, als der Raum die Turnhalle einer jüdischen Mädchenschule war und der Sportunterricht noch Leibeserziehung hieß. Heute ist in diesen Räumlichkeiten ein Café untergebracht. Ringe, Bock und Leitern findet man hier nicht – das wäre zu hipstermäßig für den 15. gewesen, meint Co-Betreiber Günther Hopfgartner, der das mit den Hipstern ja wissen muss, denn schließlich gehört im das Siebenstern in Neubau. Gemeinsam mit Stephanie Pumberger und Brigitte Ojak haben die drei beschlossen, der Turnhalle eher den Industrie-Look zu verpassen. Angrezend ist ja auch schließlich eine Erbsenschälfabrik gewesen, die gemeinsam mit der ehemaligen Schule inklusive Turnhalle das Kreativ-Hub brick5 bildet – mit CoWorking Spaces, Tonstudio und Co.

Omas Küche meets Modern Cuisine

Das Café selber hat ein Deli Konzept mit vegetarischen und veganen Speisen aus der Vitrine, die den Fusions-Begriff auf ein neues Level treiben. Vermischt werden hier nämlich Retro-Zubereitungsarten wie aus Omas Zeiten mit modernen Inputs. Heraus kommen Salate, Überbackenes, Lunch Bowls sowie Kuchen und Kaffee. Etwa Paprika-Zucchini Pasta aus dem Ofen mit Salaten aus Chinakohl, Apfel und Petersilie, Radicchio, gebratene Zucchini, Birne und Basilikum, sowie Karotte, Apfel und Kichererbsen auf der salzigen Seite, oder Karamell-Schoko Cheesecake und Karotten-Walnuss Kuchen mit Frischkäsetopping von der GoSweet Bakery auf der süßen Seite. Besonders beliebt ist übrigens auch der vegetarische Wochenendbrunch mit Bio-Brot von Gragger & Cie und Kaffee von Hausbrandt.

Bier und Sport

Das Bier wird aus gigantischen Kupferfässern durch ein Rohr über den Köpfen der Besucher zum Tresen geführt. Auch eine Art Sport. Um der Herkunft der Räumlichkeiten jedoch wirklich alle Ehre zu erweisen, wäre es für das Turnhalle-Trio auch denkbar hier Sportvereine, wie Tischtennis oder Schach zu begründen. Eine Dachterrasse soll zum Urban Gardening Space umgebaut werden und ein großer Zusatzraum ist für Events vorgesehen. Ein sportliches Vorhaben!

STADTBEKANNT meint

Ringe und Böcke findet man in der ehemaligen Turnhalle einer jüdischen Mädchenschule nicht mehr, stattdessen ein Café im Industrielook mit großem Bierfass und vegetarischen Deli-Speisen sowie beliebtem Wochenendbrunch. Ergänzend dazu demnächst Urban Gardening, Schach und Tischtennis.

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Turnhalle Herklotzgasse 21

1150 Wien

Herklotzgasse 211150 Wien Mo – So 10:00 – 22:00 Uhr

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 29.12.17