Trzesniewski Party-Paket

Zum nächsten Wiener Ball oder zur Weihnachtsparty vorbereitet kommen und den Magen vor dem Aufbrechen mit leckeren Brötchen füllen? Geht ganz einfach – mit dem Ballpaket von Trzesniewski bestehend aus 40 Brötchen und 1 Flasche Sekt!

1902 gründete ein gewisser Herr Franciszek Trzesniewski ein kleines Geschäft mit Brötchen. Heute arbeiten bei dem Wiener Traditionsunternehmen rund 80 Mitarbeiter, die an Spitzentagen bis zu 50.000 Brötchen streichen. Bei Trzesniewski hat sich in den Jahren einiges geändert, aber eines ändert sich nie: das traditionelle Geheimrezept für die leckeren Aufstriche. Aber auch die traditionelle Streichweise mit der Gabel ist erhalten geblieben. Denn letzten Endes kann keine Maschine ein Brötchen mit so viel Hingabe streichen.

Während zu den Trzesniewski Brötchen traditionell ein Achterl Bier, also ein Pfiff, serviert wird, gibt’s für den Gewinner des Party-Pakets eine Flasche Sekt dazu. Schließlich kann man an einem feierlichen Abend schon einmal etwas Spritziges gebrauchen. Die 40 Brötchen von Trzesniewski passen dann perfekt um den Magen angenehm zu füllen und können ganz unkompliziert und ohne Kleckern mit den Fingern gegessen werden. Mahlzeit und viel Glück!

