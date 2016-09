Top Kino Filmfrühstück Foto: stadtbekannt.at

Programmkino und Cafe in Mariahilf

Das Lokal im 6. Bezirk, mit dem Interieur im Stil der 60er Jahre wird sowohl zum gemütlichen Kaffee trinken am Nachmittag genützt, als auch am Abend, wo man sich sein Bier oder einen Aperol Spritz einverleiben kann.

Ganz nebenbei beherbergt es (wie der Name schon verrät) noch ein Kino, in dem vorrangig Arthaus Filme gezeigt werden. Für den Hunger nach dem Kaffee, vor dem Filmbesuch oder zwischendurch, gibt es asiatisch bis mediterrane Küche.

Das Top Kino ist ähnlich dem Phil ein Mikrokosmos für sich. Am Wochenende wird es von der Frühstückergesellschaft belagert, wobei es im Gegensatz zu den benachbarten Lokalen nicht überfüllt ist. Das Service im Top Kino hebt sich auch dahingehend von anderen in der näheren Umgebung hervor, dass es freundlich und schnell ist. Was den Nichtrauchern das Phil ist, ist den Rauchern das Top Kino, weil hier noch geraucht werden darf.

Die Atmosphäre

Im Top Kino kann man in Ruhe sein Frühstück genießen, ohne sich um einen Platz zu schlagen. Der Retro-Stil des Lokals ist unaufdringlich und die Atmosphäre ist entspannt.

Frühstück mit oder ohne Film

Wer im Top Kino frühstücken will, kann dies samstags, sonntags und feiertags bis 15:00 Uhr tun. Unter dem Namen Film-Brunch stehen eine Reihe von Frühstücksvariationen auf der Karte. Wer möchte, kann das Frühstück mit einem Kinobesuch verbinden. Neben den Klassikern wie dem Wiener Kleinen Frühstück, gibt es verschiedene Variationen des sogenannten Filmfrühstücks, welche sehr zu empfehlen sind. Aber auch für den kleinen Hunger gibt es z.b. Ham and Eggs. Die Frühstückspreise variieren je nachdem ob mit und ohne Kinokarte.

Ambiente – gemütlich

Qualität – gut

Raucher

Service – Sehr gut

Preis – moderat

Top Kino Wien Rahlgasse 1

1060 Wien

Rahlgasse 11060 Wien Mo – Mi 11:00 – 2:00 Uhr

Do – Sa 11:00 – 4:00 Uhr

So 10:30 – 24:00 Uhr

