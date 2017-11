Timo's Living Room Lokal (c) STADTBEKANNT Pitzer

Was bekommt man, wenn man die drei besten Dinge der Welt zusammen mischt? Richtig – einen Biercocktail!

Und genau darauf hat sich Timo’s Living Room spezialisiert. Mit dem herben Geschmack von Bier, gewürzt mit der scharfen Kraft von Spirituosen und garniert mit der fruchtigen Frische von Säften oder Sirups ergibt sich ein überraschend harmonisches Geschmackserlebnis, das in der Sammlung von abenteuerlustigen Feinschmeckern eine bisher nicht bekannte Lücke ausfüllt.

Für jeden etwas dabei

Die Bandbreite ist groß. Die einen versuchen lieber dunkle Biere mit Whisky und einer fruchtigen Note, die anderen stehen auf helle Varianten mit Rum und frischen Kräutern. Das wirklich tolle ist jedenfalls: Man muss weder Bierliebhaber noch Cocktailfan sein um hier ein passendes Schlückchen zu finden – vorausgesetzt man probiert sich mutig durch! Und bringt man wirklich nicht mal ein Schlückchen Bier runter, gibt es auch ganz normale bierlose Varianten.

Wer ist eigentlich Timo?

Timo ist der Sohn des Chefs Fredi. Der living room im Namen sagt nicht etwa aus, dass er hier wohnt (auch wenn man ihn hier immer wieder trifft), sondern dass man die familiäre Atmosphäre des Lokals in den Mittelpunkt rücken will. Mit Fredis Frau Alice und seinem Bruder Mike, der sich um das Mixen der Getränke kümmert, trägt die ganze Familie zur freundlichen Stimmung im Lokal bei. Ganz nach dem Motto: „Come as a guest – leave as a friend“.

Gegen Pantsch-Kultur!

Über Möchtegern-Cocktailpantscher, die ihre Mixereien zu Spottpreisen raus hauen, kann sich Fredi grün und blau ärgern. Qualität braucht eben seinen Preis. Und Fredi weiß wovon er spricht. Schließlich führt er das benachbarte Känguruh Pub schon erfolgreich seit über 30 Jahren. Keine Angst: Der Preis eines Biercocktails ist mit 8,80 Euro übrigens trotzdem alles andere als überteuert.

STADTBEKANNT meint

Timo’s Living Room ist neben dem Känguruh Pub bereits das zweite Lokal von Fredi, das sich „Bier“ ganz groß auf die Fahnen heftet. Hier wird es mit feinsten Spirituosen und leckeren Fruchtsäften gemischt, was überraschend harmonisch schmeckt. Weniger überraschend also, wenn Biercoktails die Runde machen und bald an mehreren Ecken zu finden sind. Von der Inneneinrichtung sind sich die beiden Lokale übrigens eher weniger ähnlich: Während das Känguruh Pub rustikal-altmodisch daherkommt, erstrahlt Timo’s Living Room in modern-elegantem Stil.

