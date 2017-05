TimeOut: Ein Deutscher mit seinem FIAT in Wien

Fiat 500S (c) Constant Evolution

Vor circa 6 Jahren habe ich das schöne Deutschland verlassen, um im noch schöneren Wien meine zweite Heimat zu finden.

Bei den ganzen Deutschen in Wien fragt man sich schon ab und an warum die alle hier sind … Entweder sind es Numerus-Clausus-Flüchtlinge, die wegen Faulheit ihr bevorzugtes Studium in Deutschland nicht antreten konnten oder sie finden einfach die Ösis furchtbar symphatisch? Das Bier besser, die Mädchen oder Boys hier schöner oder wollten eben immer schon mal „oida“ in ihren Wortschatz einbauen? Ich weiß es nicht!

Vielleicht liegt es aber auch ganz einfach an der Hauptstadt unseres Lieblings-Nachbarn, die uns alle magisch in ihren Bann zieht. Nicht umsonst wurde Wien seit 2009 bereits zum 8. Mal (wer nachrechnet, ja es wären 9 Jahre aber ein Jahr wurde keine Studie durchgeführt – smartass) in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt und hängte dabei ohne Probleme Metropolen wie Auckland, Vancouver oder Zürich ab!

Wien knows the drill! Und kann vor allem in Sachen stylische Stores punkten, die genau meinen eigenen Stil wiederspiegeln.

Gemeinsam mit FIAT sind Jean-Claude von @newkissontheblog und ich einmal quer durch Wien, um mit euch unsere Top Secret-Places zu teilen.

Where to…

Nummero 1: Strictly Hermann

Der Concept Store hat ein ziemlich gutes Händchen für was Man(n) alles braucht oder Frau Mann schenken sollte. Da unser Geschlecht ja bekennende One-Store-Shopper sind, ist Strictly Hermann ein feuchtgewordener Traum! Von Accessoires, Düfte, Kunst, Kosmetik, technische Gadgets bis hin zu Mode und – Achtung, Achtung – sogar Hochprozentigem kann dort wirklich alles erstanden werden. Zeitsparendes Shoppen und das, in einem der stylischten Stores in Wien – ich könnte euch wirklich schlechtere Tipps geben. Im Strictly Hermann treffen Individualisumus, Stilsicherheit und geschmackvoller Luxus auf 200 Quadratmeter Männerhimmel, der auf Wunsch sogar für Veranstaltungen, Vernissagen oder Pop-Up Events gebucht werden kann.

Nummero 2: Sneak In

An alle Single-Mädels und Brunch-Liebhaber: Im Sneak In, im Hipster 7. Bezirk, findet ihr neben den angesagtesten Streetwear-Labels auch die coolsten Boys in Town. Der Store der gleichzeitig auch Café und Bar ist, bietet jedes Wochenende – meiner Meinung nach – den besten Brunch in ganz Wien! Früh genug sein lohnt sich – die Plätze sind nämlich ziemlich Rare Ware! Der Concept-Store hat Wohnzimmer-Flair und ist der Sneaker Hot-Spot. Marken wie Undefeated, Filling Pieces, Adidas, Reebok oder Aimé Leon Dore verdrehen allen Fußfetischisten den Kopf.

Nummero 3: Comerc

Heimvorteil! Die stylische Auslage vom Comcerc-Store könnte ich quasi vom Schlafzimmer aus betrachten und werde euch alle beim rein und rausgehen beobachten. Wer Mode abseits von Mainstream sucht, sollte sich meinen Tipp zu Herzen nehmen und die Hüften in diesen Shop schwingen. Stil hat viele Gesichter und im Comerc hauptsächlich Skandinavische! Anspruch an Design wird groß geschrieben und Labels wie Sandqvist, Soulland, Wood Wood oder QWSTION werden eurem Kleiderschrank das gewisse Etwas geben.

Nummero 4: Bell & Ross

Nach Sneakes und Müsli, Skandi-Design und Concept-Store gab’s mit dem FIAT noch einen letzten Abstecher in die Wiener Boutique Bell & Ross. Stahl und Karbon in Kombination mit Uhren bringen euren Puls zum vibrieren? Dann lohnt sich ein Besuch im Store des französischen Kultlabels! Mit den exklusiven Zeitmessern von Bell & Ross gibt es keine faulen Ausreden mehr, um zu spät zu sein!

Was haben diese Stores mit unserem Stadtflitzer FIAT 500S gemeinsam?

Dynamik, Einzigartikeit statt Mainstream, individualistisches Design, Modernität, auffallend Anders – Attribute die nicht nur für diese 4 Stores, sondern auch für FIAT gelten! Klein ist Größer und Weniger einfach Mehr! Der 500S überzeugt mit Liebe zum Detail und allem was sich Individualisten wünschen! Galt der Cinquecento lange als Frauenauto kommen beim 500S auch Männer auf ihre Kosten: Der dominante Heckspoiler, die verchromte Auspufflbende samt Schaltknauf und das mattsilberne Amaturenbrett spiegeln den Geschmack des modernen Mannes wider. Protzen war gestern. Stilsicher vereint der FIAT 500S alle Elemente, welche ein ideales Stadtauto mit sich bringen sollte! Bluetooth und UConnect mit Sprachsteuerung machen euren Lieblingssong oder das Telefonat mit der Mama zum Hörerlebnis.

Der FIAT 500S ist, neben einer Freundin, definitiv der perfekte Begleiter für eure Wochenendtrips!

„Klein ist Größer und Weniger einfach Mehr. Protzen war gestern. Stilsicher vereint der FIAT 500S alle Elemente, welche ein ideales Stadtauto mit sich bringen sollte!“

Stil ist eine Frage des Charakters – Fiat 500s

