Theatertipp: Spiel Im Morgengrauen

(c) Bronski und Grünberg

Eine dargestellte Novelle mit Christian Dolezal

Diese 1927 veröffentlichte Novelle zählt, neben „Leutnant Gustl“ und „Fräulein Else“, zu den besonderen Schätzen im Erzählwerk des großen Dichters.

In ihr zeigt Arthur Schnitzler mit unbestechlicher Genauigkeit wie die Macht des Geldes das Leben eines Menschen zerstören kann.

Christian Dolezal führt als Erzähler durch die Geschichte des jungen Leutnant Kasda, der für einen ehemaligen Kameraden, welcher in einer prekären finanziellen Situation steckt, seine letzten 100 Gulden im Glücksspiel riskiert.

Nach internationalen Gastspielen in Chicago, am Berliner Ensemble und am Theater in der Josefstadt gibt es jetzt die einmalige Möglichkeit, Christian Dolezal mit seiner fulminanten Schnitzler-Performance zu sehen.

Zürcher Tagesanzeiger:

„…75 Minuten lang hängt man an Dolezals Lippen….dem „Großartig“, dass ihm jemand am Ende zuruft, kann man nicht widersprechen.“

Christian Dolezal, geboren 1971 in Wien. Zahlreiche Theaterengagements, in der Saison 2016/2017 u.a. als Kottan am Rabenhof Theater und als Carrasco in „Der Mann von La Mancha“ an der Volksoper Wien. Als Filmschauspieler zuletzt im US-Kinofilm „Die Frau in Gold“ als Felix Landau und in der ORF-Serie „Schlawiner“ zu sehen. Ab dem Sommer 2017 ist er Künstlerischer Leiter des Theatersommers Haag.

Spiel im Morgengrauen

28. und 30. Janner 2017

20. und 21. Februar 2017

19:30 Uhr

Bronski und Grünberg

Karten: 0681/20674540

STADTBEKANNT

Bronski & Grünberg Müllnergasse 2

1090 Wien Müllnergasse 21090 Wien

