The Sign Lounge Cocktail Bar (c) STADTBEKANNT

Cocktailgötter im 9. Bezirk

Wenn es um Cocktails in Wien geht, dann sucht The Sign Lounge noch nach ihresgleichen. So viel sei gesagt. Hier werden ausgefallene Varianten, perfekt gemischte Klassiker und ständig neue Ideen gekonnt ins Cocktailglas gebracht!

Der Alsergrund und seine Bars

Steigt man an der Nußdorfer Straße aus, denkt man meist erstmal nicht an ein hochqualitatives Abendprogramm, sondern unweigerlich (weil eh schon genug Betrunkene unterwegs) ans Loco und an den Ride Club. Man muss aber nicht Cocktails um 50 Cent kaufen, sondern kann auch die absolute Cocktail-Elite Wiens verkosten – wenn man die paar Meter zur Liechtensteinstraße hinunterwandert und The Sign Lounge aufsucht.

So weit so gut

Hat man den kurzen Weg am Würschtl Leo vorbei also hinter sich, so betritt man eine langgezogene Bar, die mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und niedrigen Tischen ausgestattet ist. Die Einrichtung vermischt sich mit dem roten Licht und der dunklen Atmosphäre der Bar und meist muss man schon früh kommen, um sich einen Platz zu sichern. Hat man den aber gefunden, wird man sogleich mit einer Schüssel Snacks und einer Karaffe Wasser begrüßt. Das Wasser ist mit Früchten und Kräutern versehen, was dem Ganzen gleich nochmal eine besondere Note gibt.

Kartenwahnsinn

So, jetzt aber an die Arbeit – denn wer die Karte erstmal aufschlägt, macht sie nicht mehr so schnell wieder zu. Die Auswahl ist der Wahnsinn und schier nicht überschaubar. Von Vorteil wäre es, wenn man schon nach einer bevorzugten Alkohol-Sorte suchen kann – das vereinfacht das Ganze immens. Aber, keine Angst – neben den Cocktails ist hier auch der Service einfach super und bei allzu fragenden Blicken sind die Spezialisten vom The Sign sofort zur Stelle und empfehlen den richtigen Cocktail für den eigenen Geschmack.

Do-It-Yourself

Einen Teil der Cocktail-Karte müssen wir an dieser Stelle aber ungeachtet der persönlichen Vorlieben doch noch empfehlen, und zwar die „Erlebnisrubrik“ (wie wir sie gerne nennen). Ganz vorne findet ihr einige Cocktails, die in einer witzigen Aufmache daherkommen (zum Beispiel als Malbrett oder in der Popcorntüte) oder bei denen man auch selbst aktiv werden muss. Auch ein Cocktail mit Fisch ist mit dabei! Wenn man in einer größeren Gruppe kommt und jeder bestellt ein eigenes Abenteuer, macht das den Tisch ziemlich bunt!

STADTBEKANNT meint

The Sign Lounge ist nicht nur international eine der besten Bars überhaupt und somit ein Tipp für Kenner, sondern auch eine klare Empfehlung für Alle, die mal etwas Besonderes ausprobieren möchten. 10,- Euro muss man hier zwar für den Cocktail sicher hinlegen, aber dafür bekommt man auch einen himmlischen Geschmack und eine ziemlich coole Aufmachung. (Wir sagen nur Do-It-Yourself Cocktail!) Zu den Drinks gibt’s auch Kleinigkeiten zu Essen und der Service passt von vorne bis hinten. Wenn ihr’s nicht ohnehin schon wisst: The Sign Lounge ist ein absolutes Must-See and Must-Try!

STADTBEKANNT

The Sign Lounge Liechtensteinstraße 104-106

1090 Wien

http://www.thesignlounge.at/

Liechtensteinstraße 104-1061090 Wien Mo-So 18:00 – 2:00 Uhr

