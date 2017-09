The Circle Szenebild (c) Constantinfilm

Bestsellerverfilmung im Kino

Am 8.9. startet der Film The Circle in den Kinos und STADTBEKANNT verlost 3×2 Tickets dafür. Außerdem bekommt ihr ein Hörspiel des Bestsellerromans auch noch dazu!

Inhalt

Die 24-jährige Mae Holland (Emma Watson) ist überglücklich. Sie hat einen Job in der angesagtesten Firma der Welt ergattert: beim „Circle“, einem Internetkonzern, der alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so das Ziel der „drei Weisen“, die den Konzern leiten – wird es keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, Gratis-Konzerten und coolen Partys. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit dem mysteriösen Kollegen Bailey (Tom Hanks) ändert alles…

Alles auf einen Blick

The Circle

Regie/Drehbuch James Ponsoldt

Darsteller Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Bill Paxton

Genre Drama, Science-Fiction, Thriller

Kinostart 8. September 2017

Teilnahmeschluss ist der 8. September 2017!

The Circle Gewinnt 3x2 Karten für The Circle inklusive Hörbuch! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Luna Gewinnt 2 Tickets für "Luna" am Donnerstag, den 5. Oktober um 19:30 Uhr in der Expedithalle Wien!

« STADTBEKANNT Gins