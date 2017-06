The Beguiled – Double Feature

The Beguiled 1971 - Filmcasino

Sofia Coppola vs. Don Spiegel

Zum Kinostart von Sofia Coppolas Cannes-Gewinner The Beguiled (ab 29. Juni im Filmcasino in OmU) wird die erste Verfilmung desselben Stoffes von Don Siegel (1971) ebenfalls gezeigt. Coppola hat ein grandioses feministisches Remake geschaffen, doch auch Siegel spielte Anfang der 70er mit Geschlechterstereotypen des Genrekinos und hat Clint Eastwood im Nachthemd grandios gegen sein Image besetzt. Im Filmcasino gibt es am 30. Juni und 7. Juli nun die Gelegenheit beide Versionen als double bill zu sehen (oder auch einzeln).





Inhalt

Der schwer verwundete Yankee-Korporal John McBurney (Clint Eastwood) wird gegen Ende des amerikanischen Bürgerkriegs von den Bewohnerinnen eines Mädcheninternats in Louisiana gesund gepflegt und vor den Konföderierten versteckt. In einer Atmosphäre der unterdrückten Sexualität bestimmen bald Eifersucht, Intrigen und Rachegefühle das Miteinander. Don Siegels erklärter Lieblingsfilm ist gleichzeitig seine ungewöhnlichste Arbeit: ein Film, der in kein Genre passt und meisterhaft alle Erwartungen unterläuft. Makaber und humoristisch -verhandelt er Machtverhältnisse, männliche Schwäche und weibliche Grausamkeit und besetzt Clint Eastwood derart unheroisch gegen seinen Typ, dass seine Fans ihn an der Kasse durchfallen ließen. (Arsenal)

THE BEGUILED (Don Siegel | USA 1971 | Mit Clint Eastwood, Geraldine Page | 105 Min | 35mm | engl. OV mit span UT)

Freitag 30.6. & 7.7., 22.30 Uhr, Eintritt: 9,00 €



THE BEGUILED (Sofia Coppola | USA 2017) mit Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell

jeweils davor – um 20.30 Uhr

double bill Preis für beide Filme: 15,00 €

Reservierung: www.filmcasino.at , kassa@filmcasino.at, 01-587 9062

Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

STADTBEKANNT verlost 2×2 Tickets für beide Filme am 30. Juni 2017 um 20:30 Uhr (zweiter Film startet um 22:30 Uhr). Die Tickets müssen bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden, ansonsten werden sie weiterverkauft. Teilnahmeschluss ist der 27. Juni 2017.

