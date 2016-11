Thailändische Restaurants in Wien

Paw Wok Bar thailändisches Essen (c) STADTBEKANNT

Von Phuket nach Wien

Die Thai-Lokale in Wien verstecken sich an jeder Ecke. Quer durch die Bezirke haben wir ein paar Highlights der Thai-Küche für euch herausgesucht und lasst euch sagen: vom authentischen Imbiss über die moderne Neuinterpretation bis hin zum Candle-Light Dinner ist alles dabei!

Paw Wok Bar

Die Paw Wok Bar gehört gemeinsam mit der Burger Bar zum kulinarischen Teil des Studentenwohnheims Linked Living. Thailändisches Essen kann individuell zusammengestellt werden und wird mehr oder weniger authentisch mit Hilfe von Wok-Pfannen und offener Küche vor den Augen des Gastes zubereitet. Die Preise sind moderat, das Essen ist schnell fertig und tatsächlich schmeckt es auch. Das Lokal ist durchaus hübsch gestaltet und modern eingerichtet, wohl fehlt hier jedoch noch ein bisschen Charme, doch das liegt wahrscheinlich an der neuen Umgebung.

Paw Wok Bar

Vorgartenstraße 204

1020 Wien

Mamamon Thai Kitchen

Irgendwie Imbiss, aber irgendwie viel mehr. Dieses coole Lokal in der Albertgasse trifft den Hipster-Nerv und ist doch so authentisch, dass man gar nicht mehr weg möchte. Wahrhaftig thailändische Küche, kleine bunte Deko-Gegenstände, liebe Thailänder – was will man denn mehr? Zum Sitzen hat man leider nicht allzu viel Platz, aber auch an den erhöhten Bartischen am Rand lässt es sich ganz gut stehen oder auch auf den Barhockern sitzen. Mahlzeit!

Mamamon Thai Kitchen

Albertgasse 15

1080 Wien

Aroi Thai

Eric und Nan kennen sich mit asiatischem Essen aus. Er ist TCM-Mediziner und sie thailändische Köchin. Das Aroi Thai ist ihr gemeinsames Baby, das sie sehr erfolgreich in der Stumpergasse führen. Neben Klassikern der thailändischen Küche springt ein spezieller Punkt in der Karte ins Auge: und zwar jener mit den Spezialitäten aus Nord-Thailand. Das wäre ja per se nicht so spektakulär, würde sich hier nicht ein Warnhinweis dazugesellen, der Menschen ohne kulinarische Thai-Kenntnisse davon abrät, diese Speisen zu bestellen. Challenge accepted!

Aroi Thai

Stumpergasse 44

1060 Wien

The Bangkok Vienna

Dunkle Holz-Einrichtung, nett gedeckte Tische und eine gemütliche Atmosphäre. Wer mal keine Lust auf Imbiss-artige Thaikost hat, der kann sich im Bangkok einmal ausgiebiger verwöhnen lassen. So richtig mit hinsetzen, bedienen lassen und durch die Speisekarte kosten. Schmecken tut’s hier auf jeden Fall und lang bleiben kann man auch.

The Bangkok Vienna

Joanelligasse 8

1060 Wien

My Thai Restaurant

Wer einen authentischen Thailänder sucht, der ist mit dem My Thai ganz gut beraten. Das Kitschige, die Gäste, die Kellner – allesamt sind sie thailändisch, das Essen natürlich auch. Klassiker wie Currys in allerlei Varianten gibt es ebenso wie Nudel- oder Reisgerichte und können auch und für den Nicht-Thailänder wohl üblicher auch per Lieferservice bestellt werden. Wer es doch einmal in das Lokal wagt, dem könnte unter Umständen auch ein Karaoke Abend bevorstehen, aber dann bitteschön mit einem My Thai – den Cocktail gibt es hier natürlich auch!

My Thai Restaurant

Jägerstraße 38

1200 Wien

Sri-Thai-Imbiss

Chaotisch, klein, thailändisch – und auf alle Fälle authentisch. Bei Sri-Thai-Imbiss beschränkt man sich wirklich auf das Wichtigste und das ist ja schließlich das Essen. Wie die ganzen Köstlichkeiten zubereitet werden, verpasst man auch nicht, denn die Küche befindet sich quasi im Lokal – da gibt’s immer was zum Schaun und man kann gleich Frau Sri persönlich nach Rezepten fragen.

Sri-Thai-Imbiss

Baumgasse 18/1

1030 Wien

Thai Isaan Kitchen

Imbiss, Take Away, Restauarant – heißt es. Ja und in dieser Reihenfolge würden wir die Thai Isaan Kitchen auch empfehlen, denn zum gemütlich reinsetzen ist es nur mäßig geeignet. Aber Fernweh bekommt man auch, wenn man hier Essen bestellt. Dieses Fernweh lässt sich dann am besten mit einem kühlen Singha oder Chang wegspülen. Die thailändischen Biersorten ergänzen das Urlaubsfeeling und lassen einen kurz die Hektik im Abendbetrieb des Thai Isaan vergessen.

Thai Isaan Kitchen

Gumpendorferstrasse 91

1060 Wien

