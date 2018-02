tempoFLAT Startseite (c) tempoFLAT.at

Unter(ver)mieten auf Zeit

Weltreise geplant und die Wohnung soll untervermietet werden? 6-monatiges Praktikum und auf der Suche nach einer Wohnung? Für all diese Fälle hat tempoFLAT eine Antwort. Die Plattform bietet Wohnungen auf Zeit und wir haben uns das mal angesehen!

Zwischenzeitlich frei!

Es ist heutzutage keine Seltenheit mehr, dass man für’s Studium, für die Arbeit oder einfach für einen längeren Urlaub den Wohnort wechselt. Dabei will man aber nicht auf Dauer ausziehen (0der einziehen), sondern eben nur für eine Weile! Bei tempoFLAT hat man sich auf genau diese Fälle spezialisiert. Ob man nun 6 Monate ein Praktikum im Ausland macht oder die Wohnung zwei Jahre untervermieten möchte ist dabei nebensächlich – wichtig ist nur, dass der Zeitraum zwar begrenzt aber auch nicht ganz zu kurz (also auch nicht tageweise) ist.

Der direkte Weg zur Expertise

Egal was die Gründe für einen Umzug sind, man will ja doch, dass alles mit Rechten Dingen zugeht. Bei tempoFLAT finden sich nicht nur Mieter und Vermieter auf dem direkten Weg, sondern man kümmert auch um Fragen rund um das Inserat, den Ablauf oder die Vertragsgestaltung. Denn als Kurzzeitvermieter ist man oft zum ersten Mal in dieser Rolle und weiß nicht so Recht worauf man achten muss. Auch, wenn Schwierigkeiten auftauchen sollten, nimmt tempoFLAT die Rolle des neutralen Vermittlers ein und sorgt dafür das beide Seiten zufrieden sein können.

Wie geht’s?

Sowohl als Wohnungssuchender oder als Wohnungsanbieter kann man tempoFLAT.at also als Plattform nutzen. Man kann ein Inserat eintragen oder eine Wohnung mit den richtigen Kriterien finden. Der Mietvertrag wird dabei ganz einfach und sicher online abgewickelt, unterschrieben wird jedoch persönlich. Auch bei Nichtzahlen, widmet sich tempoFLAT dem Ganzen selbstständig und fragt beim Mieter nach. Auch für die Untermieter steht man bei Fragen zur Verfügung und bietet Infos zum Vertrag, zur Wohnung oder zum Ablauf.

Praktisch und sicher!

Egal ob ihr nun auf der Suche nach einer Wohnung seid, oder eure eigene Wohnung zwischenzeitlich untervermieten wollt: mit tempoFLAT habt ihr eine neutrale Zwischenplattform gefunden. Von der Suche über die Vertragsbildung über die Nachbereitung – hier könnt ihr eure Wohnung stressfrei finden oder inserieren. Praktisch!

