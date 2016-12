Taschen in Wien

Sumday Taschen (c) STADTBEKANNT

Tragbare Mode und brauchbares Design

Jeder hat eine und doch sind sie alle anders. Die Rede ist von Taschen. Ob Rucksack oder Beutel, Clutch oder Umhängetasche – sie sind so unterschiedlich wie die Träger selbst. Wir haben für euch ein paar Anlaufstellen zum Taschenkaufen gefunden!

QWSTION

Das Schweizer Taschenlabel QWSTION bringt nicht nur hoch-funktionelle und stilvolle Bags nach Neubau, sondern der Flagship Store ist auch Heimat vieler weiterer Labels. Internationale Brands, gepaart mit Wiener Kaffee von Wolfgang erfüllen den modernen Raum mit Highlights der Fashion- und Designindustrie sowie urbaner Kaffeehauskultur. Solltet ihr euch einmal in der Nähe aufhalten – schaut am besten auch gleich beim Partner-Store COMERC vorbei!

QWSTION

Zieglergasse 38

1070 Wien

Eva Blut

Wer nach einem zeitlosen Klassiker sucht und auf hohe Qualität bedacht ist, der sollte sich das Sortiment von EVA BLUT ansehen. Die Taschen verkörpern eine einzigartige Individualität, sind handgefertigt in der Tschechischen Republik und werden von Eva Buchleitner in Wien designt. Das Geschäft im ersten Bezirk bietet einen wunderbaren Überblick über das Sortiment, das aus Klassikern und saisonalen Kollektionen besteht, aber auch im Online-Shopkann man einkaufen!

Eva Blut

Kühfußgasse 2

1010 Wien

Weidner Lederwaren

Christian Weidner Lederwaren steht nicht nur für eine langjährige Tradition, sondern vor allem für Taschen und Koffer von höchster Qualität. Bekannte Marken, aber auch Wiener Labels sind in den Shops zu finden und neben der Auswahl steht vor allem auch die bestmögliche Beratung im Vordergrund. Was die beiden Geschäfte in Wien und Baden aber zusätzlich auszeichnet, ist ihre Funktion als Servicestelle für RIMOWA Koffer und Zubehör. Wer also nach einem funktionellen und hochwertigen Reisebegleiter sucht, findet ihn definitiv hier!

Weidner Lederwaren

Landstraßer Hauptstraße 27

1030 Wien

FREITAG

Sie gehören einfach dazu. Das Taschenlabel, das aus alten LKW Planen coole Umhängetaschen fertigt hat einen Flagship Store in der Neubaugasse. Im Sortiment sind aber schon lange nicht mehr nur Umhängetaschen sondern kleine Handyhüllen, Sporttaschen, Beautybags und und und – was man aus LKW Planen nicht alles machen kann!

FREITAG Flagship Store

Neubaugasse 26

1070 Wien

SUMDAY Vienna

Sich selbst hat Viktoria Hauser einen Rucksack gemacht. Völlig aus Leder aber war er ihr zu schwer. Kurzerhand wurde für den unteren Teil Neopren verwendet. Dieses Konzept sollte sich als ziemlich gut erweisen, denn im Oktober 2015 eröffnete der Sumday-Shop. Mit ihrem Label zeigt Viktoria Hauser wie ein Reißverschluss sehr eindrucksvoll Einzelstücke entstehen lässt – stets angepasst an den individuellen Geschmack und Bedarf.

SUMDAY Vienna

Zieglergasse 68/2

1070 Wien

