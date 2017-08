Tanzschule Mühlsiegl

Traditionstanzschule in Meidling

Die Tanzschule Mühlsiegl in der Schönbrunner Straße im 12. Bezirk gibt es schon seit mehr als 120 Jahren und dementsprechend erfahren ist man hier in Sachen Traditionstanz. Am 17. September zwischen 18:00 und 20:00 Uhr ist Tag der offenen Tür. Wir liefern euch heute schon einen kleinen Überblick über das Angebot!

Über 120 Jahre Tanzgeschichte

Im Jahr 1895 wurde die Tanzschule Mühlsiegl im böhmischen Komotau gegründet, ehe sie 1955 nach Wien Meidling übersiedelte. Bis heute werden hier Kurse für Jung und Alt angeboten. 1968 übernahm Klaus Mühlsiegl die Tanzschule von seinen Eltern und expandierte mit einem zweiten Standort in Hollabrunn, der mittlerweile ebenso zum Fixbestandteil der Tanzschule wurde. Der Tanzmeister verzeichnete viele Erfolge und zeigte sich jahrelang für die Choreographie der Debütanten und Debütantinnen beim Opernball verantwortlich. Seit 2010/2011 leitet Hermine Mühlsiegl das Unternehmen und führt die Traditionstanzschule fort.

Räumlichkeiten

Schon seit der Gründung befindet sich die Tanzschule an dem Standort in der Schönbrunner Straße 249. Dort erwartet die Kursteilnehmer der nostalgisch anmutende Große Saal und ein benachbarter Kleiner Saal für Einzelunterricht und Kleingruppen. An den sogennanten Perfektionsabenden für Fortgeschrittene wird im Großen Saal Standard und Latein getanzt, während im Kleinen Saal bei Boogie, Jive und Rock’n’Roll die Post abgeht. Damit man sich zwischendurch und nach dem Tanzen erfrischen kann, hat das Tanzschulbuffet auch parallel zu den Tanzstunden geöffnet.

Kursangebot

Was wird getanzt in der Tanzschule Mühlsiegl? Die Auswahl ist umfangreich: Neben den klassischen Paar-Tanzkursen, die in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten werden, kann man auch Spezialkurse zu Mambo, Polka oder Disco Fox buchen. Wer sich für den Stufe 1 Paarkurs einschreibt, kann dies auch als Einzelperson tun, als Paar verringert sich jedoch der Preis! Die Kurse finden an unterschiedlichen Wochentagen statt, teils sogar vormittags aber hauptsächlich abends. Die Herbstkurse 2017 starten zwischen Anfang Oktober und Anfang November.

Kinder- und Jugendkurse

Nicht nur bei den Erwachsenen wird getanzt, sondern auch Kinderkurse stehen am Programm. Die Leiterin der Tanzschule, Hermine Mühlsiegl, ist diplomierte Kindergartenpädagogin und geprüfte Kindertanzlehrerin – sie führt die Kurse mit den Kleinsten. Sogar für Babys werden einzelne Tanzstunden gemeinsam mit Mutter oder Vater angeboten und beim Mutter-Kind-Tanzen kommen 4 bis 6 jährige für nur 12,- Euro pro Einheit zum Zug! Im Jugendalter bietet sich der Beginner-Kurs an, der im Rahmen der Tanzschule On-Tour auch an verschiedenen Standorten in Niederösterreich angeboten wird.

STADTBEKANNT meint

Die Tanzschule Mühlsiegl ist eine wahre Traditionstanzschule. Hier wurden schon 1895 Tänzer ausgebildet, jahrelang war man für die Debütanten-Choreographie am Opernball zuständig und heute hat sich das Angebot bis nach Niederösterreich erweitert. Die Kurse reichen von Paarkursen für die Hochzeitsvorbereitung bis hin zu Line-Dance Stunden für Einzeltänzer. Besonders das Kinder- und Jugendprogramm ist eine Kompetenz der Leiterin, Hermine Mühlsiegl. Am 17. September 2017 findet ein Tag der offenen Tür statt, bei dem man sich einen Eindruck machen kann!

Tanzschule Mühlsiegl Schönbrunner Straße 249

1120 Wien

www.muehlsiegl.at Schönbrunner Straße 2491120 Wien

