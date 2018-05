Take Away – Guide

Nordsee

Fast Food Survival Tour

Die Suche nach gutem Essen zum Mitnehmen gestaltet sich oft etwas schwierig. Denn beim Konsum von Fast Food wird man oft mit Glutamat, Geschmacksverstärkern und altem Frittierfett konfrontiert. Gleich einer Survival Tour machen wir uns auf durch das Dickicht an schwer verdaulichen Snacks auf der Suche nach dem, der wirklich schmeckt.



Jeder von uns hat seine persönlichen to go Lieblings-Fess-Ecken in der City, wo man sich hervorragend den Bauch voll schlagen kann. Wir haben uns für euch aufgemacht, um eine kleine Auswahl unserer liebsten Fast Food Ecken zu porträtieren und zu zeigen.

Nordsee

Ein absoluter Klassiker unter den Fast Food Schuppen! Wer frittierten Fisch und Kartoffeln mag, der ist hier genau richtig. Nordsee ist seit Jahrzehnten der sichere Hafen für alle, die etwas Warmes zum Mitnehmen möchten. Lange bevor Döner und asiatische Take-Away Boxen ihren Siegeszug antraten, versorgte Nordsee das arbeitende Volk mit fischigen Snacks: Von den klassischen Fish and Chips, über die Mix-Box mit Potato Wedges, Fisch und Garnelen bis hin zu gefüllten Baguettes und Wraps.

Nordsee

Mariahilfer Straße 34

1070 Wien

Dr. Falafel

Die besten Falafeln findet man bei Dr.Falafel am Naschmarkt, mit frischem Pitabrot, Hummus, Melanzani, Rotkraut und allem was sonst noch dazugehört, kann man hier beruhigt zubeißen. Die leckeren Pita-Falaffeln sind ausschließlich zum Mitnehmen und die perfekte Lösung für den großen Hunger zwischendurch. Als Nachspeise nimmt man sich am besten noch einen Sack getrocknete Früchte mit. Extrawünsche werden gerne angenommen und bei Möglichkeit auch erfüllt.

Dr. Falafel

Naschmarkt Stand 560

1060 Wien

Die Burgermacher

Es gibt kaum einen hoch-qualitativen Burgerladen, der seine edlen Stücke auch to go anbietet. Immerhin muss klargestellt werden, gutes Essen genießt man im sitzen und schlingt es nicht im gehen. Nicht so, die Burgermacher. Diese haben nicht nur die besten Burger der Stadt, und oft wechselnde Leckereien auf ihrer Karte, sie sind auch überzeugt davon, dass diese im gehen auch noch schmecken. Somit bieten sie diese auch als Take-Away an.

Die Burgermacher

Burggasse 12

1070 Wien

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 5.5.2018 Heute in Wien: 6.5.2018 »