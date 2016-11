Tag des Tees 2016

Sir Harly´s Tea Teekanne (c) STADTBEKANNT

5. November 2016 – Tag des Tees

Schon zum 18. Mal feiern wir heuer den Tag des herrlich wandelbaren Heißgetränks. Beim Tag des Tees würdigen wir Teebauer, Teetrinker, Teerezepte und Teeanbieter. Passend zum Anlass gibt es natürlich in ganz Österreich und auch in Wien Angebote und Rabatte!

Eine Liebeserklärung

Tee – ein wärmendes Getränk, ein entspannendes, ein aufputschendes oder auch beruhigendes, ein süßes, ein herbes, ganz einfach ein unglaublich wandelbares Glückselixier. Wir lieben Tee und alles was er mit sich bringt und deswegen wollen wir ihn und uns auch gebührend feiern. Zum Tag des Tees, der heuer am 5. November stattfindet, und auch an jedem weiteren Tag.

Freitee und Angebote

Wo bekommt man also gute Gratistees am Tag des Tees? Wir haben uns ein bisschen umgehört und können euch folgende Tipps verraten:

DEMMER’S TEEHAUS

Mölker Bastei 5

1010 Wien

Verkostungen

– 10% auf Tee im Online Shop

TWININGS

Merkur Hoher Markt

Hoher Markt 12

1010 Wien

Verkostungen

TEEKANNE

Q19 Center Döbling

Grinzinger Str. 112

1190 Wien

Verkostungen im Q19 Center

-25% auf das gesamte Tee-Sortiment

MEINL AM GRABEN

Graben 19

1010 Wien

Tee-Erlebniswelt im 1. Stock!

Sir Harly’s Tea

Mariahilfer Straße 45

1060 Wien

Spezialangebote zum Tag des Tees!

Wenn ihr noch mehr Inspiration braucht oder einfach nur nach Tee sucht – wir haben Tee in Wien gesammelt und die besten Teeläden für euch gefunden! Vielleicht gibt es ja auch dort noch spezielle Aktionen!

