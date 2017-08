Szene Cafés am Alsergrund

Coffee Pirates (c) STADTBEKANNT

Hippes Kaffeetrinken

Dass man auch am Alsergrund auf so manches Szene Café stoßen kann, ist nicht neu.

Wir haben den Alsergrund auf der Suche nach Café-Hotspots erkundet und für euch unsere Lieblinge in diesem Beitrag zusammengestellt.

Espresso Hobby

Der Kaffee kommt hier von Suchan, einer kleinen Freistädter Kaffeerösterei, das Tortenangebot wird durch die Köstlichkeiten des Café Markusplatz bestückt, aber das Ambiente, das gibt es nur hier. Ein kleines Kaffeehaus, wo man es sich trotz wenig Platz tatsächlich gemütlich machen kann, fünfziger Jahre Flair einsaugt und den Espresso mit so viel Genuss wie noch nie trinkt. Es gibt nicht mehr viele Lokalitäten in Wien, die wie das Espresso Hobby sind und wo man wie im Espresso Hobby eine Mischung zwischen Retro, Wienerisch und Köstlich erleben kann.

Espresso Hobby

Währinger Straße 9

1090 Wien

Café Telegraph

Mit dem Café Telegraph ist ein wirklich toller Allrounder nahe dem alten AKH erschaffen worden. Ob morgens, mittags, zur Kaffeezeit oder abends – hier ist man zu jeder Tageszeit richtig. Ein besonderer Höhepunkt ist der Kaffee und die hauseigene Patisserie. Das Interieur des in einer ehemaligen Postzentrale gelegenen Lokals ist modern und stylisch und man fühlt sich hier richtig wohl. Auch der Schanigarten wirkt aufgeräumt und freundlich und liegt an einer angenehm ruhigen Straßenecke.

Café Telegraph

Garnisonsgasse 7

1090 Wien

Ethiopian Restaurant

Eine ganz besondere Art des Kaffeegenuss kann man im Ethiopian Restaurant in der Währingerstraße erleben. Hier wird regelmäßig die traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie durchgeführt, bei der von der Röstung bis zum Genuss alles durchgemacht wird. Üblicherweise haben die Frauen das Privileg der Kaffeezubereitung und bereiten drei Durchgänge an frischem Kaffee, verfeinert mit Gewürzen, zu. Jeder Durchgang ist einer anderen Sache gewidmet und die kleinen Tassen werden in der Runde getrunken.

Ethiopian Restaurant

Währingerstraße 15

1090 Wien

Café le Marché

Das kleine Café le Marché befindet sich direkt neben dem Café Francais in der Währinger Straße und reiht sich somit optimal in das Konglomerat an guten Kaffeehäusern in Uni-Nähe ein. Der Frankreich-Bezug ist sowohl im Namen als auch im Angebot erkennbar. Vom Croissant zum frischen Ciabatta findet man den ganzen Tag lang etwas zum Gustieren. Besonders das Frühstück sollte noch hervorgehoben werden. Aber probiert es doch vor der nächsten Vorlesung einfach selbst mal aus!

Café le Marché

Währinger Straße 6-8/Top 4

1090 Wien





The Connection

Wunderbar – hier kann man guten Kaffee genießen, in einer wirklich sehr ansprechenden Atmosphäre (noch dazu in UniCampus Nähe!) sitzen und gleichzeitig etwas Gutes tun! The Connection ist ein Café in dem Menschen mit Migrationshintergrund gezielt gefördert werden – also Kurse belegen können, eine Anstellung im Kaffeehaus erhalten und Kontakte knüpfen können! Somit wird der Einstieg ins Arbeitsleben für MigrantInnen, die oft auch die Sprache noch nicht vollständig beherrschen, erleichtert. Wenn man aber so im Café sitzt, bekommt man das alles gar nicht so mit. Es ist einfach nur nett – und auch nett zu wissen, dass man mit dem Kaffee, den man trinkt eine gute Sache unterstützt.

The Connection

Garnisongasse 11

1090 Wien

Jonas Reindl

Kaffee hat ja eine mehr als lange Tradition in unserer Hauptstadt. Fortgeführt wird sie beispielsweise vom Café Jonas Reindl, das beweist, wie vielseitig und gut das koffeinhaltige Getränk schmecken kann. Und das ganz ohne Sirup oder anderen Firlefanz!

Jonas Reindl

Währinger Straße 2-4

1090 Wien

Caffè a Casa

Hier gibt es eigene Röstungen, ausgewählte Sorten und rundum steht der Kaffee im Mittelpunkt. Im Caffè a Casa hat man sich zum Ziel gemacht, die “perfekte” Tasse Kaffee zu finden – und das für jeden Gast.

Caffè a Casa

Servitengasse 4A

1090 Wien

CaffèCouture

Hier hat der Kaffee eine Geschichte, bis zum Farmer lassen sich die einzelnen Bohnen zurückverfolgen, die erst den strengen CaffèCouture-Kriterien entsprechen müssen, bevor sie den Weg in das kleine Café finden. Der Kaffee wird saisonal eingekauft und entweder als Reinsorte, oder als selbst gemischte Kaffee-Blends angeboten. Den Kaffee kann man entweder im CaffèCouture trinken, 2Go mitnehmen oder gleich die ganzen Bohnen für höchsten Kaffeegenuss in den eigenen vier Wänden mitnehmen.

CaffèCouture

Garnisongasse 18

1090 Wien

Coffee Pirates

Mit Kaffee kennen sich die Kaffeepiraten aus, rösten ihn auch selbst und legen viel Wert auf die Herkunft der Bohnen. Daher stammen diese auch fast alle von Fairtradefarmen. Das Ergebnis ist eine Bio-Zertifizierung des Coffeeshops und der Rösterei.

Coffee Pirates

Spitalgasse 17

1090 Wien

