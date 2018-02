Sven’s Sohn Lokal Bar (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Restaurant im 9. Bezirk

Bei Sven’s Sohn im Servitenviertel trifft man sich zu Nierdln und Marillenpalatschinken!

Familie Sven

Eigentlich ist Sven ja sogar ein Jahr älter als sein Sohn, der Verwandtschaftsgrad ist aber auch nicht ganz real. Zur Aufklärung bedarf es eines kurzen Blickes in die Vergangenheit. Vor 40 Jahren war an der Ecke Rossauergasse / Berggasse eine Greißlerei, die zum Café und schließlich zum Restaurant Canapé wurde, einem Ort mit Küche bis 4 Uhr früh. 1992 übernahm ein Herr Sven Martenson das Lokal und verschaffte ihm mit seinem Vornamen den Ruf eines guten gutbürgerlichen Restaurants.

2013 wurde Das Sven dann von dem geprüften Wirtspaar Angela und Peter Puskas übernommen (ehemals Restaurant Kanzleramt). Und weil Sven’s Sohn aufgrund der Alliteration eben schöner klingt als das Pendant mit Tochter, heißt es nun eben so, auch für Gender-Befürworter und auch, wenn Peter eigentlich ein Jahr älter ist als Sven.

Publikumsliebling

Ob Wiener Original, Promi oder Nicht-Promi, das Publikum ist eine bunte Mischung aus Kultur, Wirtschaft, Kunst und Lebenskunst; von der entzückenden Chefin wird hier aber jeder sofort wie ein Stammgast empfangen.

Feine Wiener Küche

Gekocht wird dem Publikum entsprechend Wienerisches auf höchstem Niveau von Küchenchef Alex Reissner. Von der feinen Rindsuppe mit Fritatten über gebackenen Fisch mit Mayonnaisesalat oder Reisfleisch reicht die Speisekarte hin zu den klassischen Marillenpalatschinken. Auch Nierndln mit Petersilerdäpfeln werden hier gerne verspeist, man findet sie ja kaum noch wo. Dazu muss es ein gepflegtes Glaserl Wein sein und das Erkunden nach dem werten Befinden darf natürlich auch nicht fehlen! Mahlzeit!

STADTBEKANNT meint

Das Sven’s Sohn ist ein Traditionslokal im Servitenviertel mit knarzendem Holzboden, dunklen Vertäfelungen, nobler Wiener Küche und einem feinen Stammpublikum aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Für Nostalgiker: hier gibt’s auch noch Nierdln mit Petersilerdäpfeln!

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Sven’s Sohn Berggasse 28

1090 Wien

Berggasse 281090 Wien Mo – Fr 11:30 Uhr – 14:30 Uhr und 17:30 Uhr -23:00 Uhr

Weitere Artikel

GO!Wien Das Kornhäuslturm hat sich neu erfunden und heißt jetzt GO!Wien!

Wirtshausstimmung in Ottakring Nirgends findet man so viel Hausmannskost und traditionelle Gasthäuser wie in Ottakring!

Bierlokale in Ottakring Hausmannskost und Bier - das gibt es in Ottakring zuhauf. Prost und Mahlzeit!

« Heute in Wien: 23.2.2018