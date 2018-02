Suppen in Wien

Suppenwirtschaft Suppe (c) STADTBEKANNT

Suppenlokale in Wien

Mit frischen Kräutern, Gemüsen, Nudeln, fleischigen Einlagen, Fisch, Nockerln, Brot … alles kann in einer Suppe drinnen sein. Aber vorallem ist sie eines: wärmend und wohltuend für die kalte Jahreszeit.

Suppito

Das Suppito im 6. Bezirk hat sich hingegen der chinesischen 5-Elemente-Ernährungslehre verschrieben. Die dort zubereiteten Suppen und Sugos sind ebenfalls 100% biologisch, lactosefrei und glutenfrei und werden mit Granderwasser gekocht. Die Suppen können neben Geschmacksvorlieben auch nach den chinesischen Kriterien Konzentration, Gedächtnis, Energie, Muntermacher sowie Harmonie und Anti-Stress ausgewählt werden. Also die ideale Tankstelle für Studierende, berufstätige oder einfach all jene, die sich kraft- und antriebslos fühlen. Die Suppen sind allerdings nur zum Mitnehmen gedacht, Sitzgelegenheiten gibt es im Suppito keine.

Suppito

Girardigasse 9

1060 Wien

Suppengalerie

Eine willkommene Abwechslung in der Wiener Suppenlandschaft ist die Suppengalerie in der Webgasse, die mehr auf Geschmack und Angebot als auf Atmosphäre setzt. Für den Take-Away auf dem Weg ins Büro oder während des Shopping-Trips auf der Mariahilfer Straße aber ideal.

Suppengalerie

Webgasse 45

1060 Wien

soupkultur

Das soupkultur im ersten Bezirk war das erste Lokal, das sich primär auf Suppenkreationen spezialisierte. Das Prinzip der kleinen aber feinen Suppen- und Salatbar besteht darin, eine gute Alternative zum üblichen Fast Food Angebot anzubieten. Die Zutaten stammen allesamt aus biologischem Anbau, es wird auf künstliche Aroma- und Konservierungsstoffe verzichtet. Das Speisenangebot wechselt wöchentlich, Suppen und Salate können mitgenommen werden oder, wenn man einen Platz ergattert, auch vor Ort genossen werden.

soupkultur Alte Börse

Wipplingerstraße 32

1010 Wien

soupkultur Stadtpark

Stubenbastei 12

1010 Wien

Stewart Suppencafé

Für einen kalten Tag in der Leopoldstadt ist eine wärmende Suppe im Suppencafé genau das richtige Gericht. Die Suppenkreationen sind ausgefallen, frisch und wechseln täglich. Die Speisen werden bevorzugt mitgenommen, wenige Sitzmöglichkeiten sind jedoch vorhanden. Das Suppencafé unterstützt immer wieder die Aktion „Suppe mit Sinn“ von November bis Dezember, dh. 1,- Euro pro Suppe geht an die Wiener Tafel.

Stewart Suppencafé

Praterstraße 11

1020 Wien

Spoonfood

Täglich werden hier zwei verschiedenen Suppen angeboten. Diese sind nicht nur köstlich, sondern auch frisch und angenehm sättigend. Das winzige Lokal besticht mit seinen ausgefallenen Suppenkreationen und auch mit seiner Lage in Uni-Nähe. Für Suppenliebhaber definitiv einen Besuch wert!

Spoonfood

Schottengasse 3

1010 Wien

Suppenbar

Ebenfalls in Campusnähe und nicht weit entfernt von der Hauptuni ist die Suppenbar. Hier gibt es eine relativ große Auswahl an Suppen, Eintöpfen, Curries, Salaten und Süßem, es gibt fast immer mindestens eine vegetarische Alternative. Wenn es die Suppe „Bramburi“ (Kartoffelsuppe mit Walnuß-Pesto) gibt: Unbedingt probieren!

Suppenbar

Alser Straße 21

1080 Wien

Suppenwirtschaft

Das winzige Bobo-Lokal Suppenwirtschaft am Alsergrund mit seinen vier Tischen bietet für den geneigten Suppenkasper riesige Schüsseln voll mit Suppe, von klassischen Gerichte bis zu neuen Kreationen. Dazu oder danach kann man selbst gemachte Curries und verschiedene Salate essen. Die Suppen werden täglich frisch zubereitet, sind leicht und bekömmlich und bestehen hauptsächlich aus saisonalen heimischen Produkten. Alle Gerichte gibt’s zum Mitnehmen oder Gleichessen.

Suppenwirtschaft

Servitengasse 6

1090 Wien

Zuppa

Last but not least: Für den studierten Suppenkaspar liegt zwischen Hauptuni und Unicampus das fatastische Zuppa. Die kleine Suppenbar ist unser liebster Pausenfüller: Egal ob herzhafte Eintöpfe, leichte Suppen, frisch zubereitete Paninis oder die herrlichen Salatkreationen, das „Zuppa“ überzeugt durch sein Preis-Leistungsverhältnis. Wer von den großzügige Portionen nicht satt werden sollte, dem seien die hervorragenden Mehlspeisen ans Herz gelegt. Allerdings sollte man hierfür früh dran sein, der Cheesecake und der Schokoladekuchen sind meistens vor 13:00 Uhr ausverkauft!

Zuppa

Schwarzspanierstraße 22

1090 Wien

Auch sehr beliebt sind die Pho´s aus Vietnam!

